La segunda parte de la serie de Luis Miguel, en jaque mate por culpa de su exmujer

Desde que se hiciera público que Netflix rodaría la segunda temporada de la serie de Luis Miguel , fueron muchos los que se preguntaron si en esta nueva temporada se plasmaría una de las relaciones amorosas más importante en la vida del cantante . Su romance con la actriz mexicana Aracely Arámbula , madre de dos de sus tres hijos.

A pesar que desde el principio la actriz, protagonista de novelas tan importantes como «La Doña», había mostrado su desacuerdo en que su historia de amor con «El sol de México», así como la de sus hijos, apareciera reflejada, no había nada en firme.

El pasado jueves Guillermo Pous , abogado de Arámbula, ofrecía unas declaraciones al programa «Primer Impacto» de la cadena Univision, en el que precisaba cuál era la posición de Aracely cuando quedan pocos meses para comenzar el rodaje. «La participación de mi cliente no depende de nosotros, sino de la productora. Pero nuestra posición es firme y ella no desea que sea vinculada su imagen en ninguna de las temporadas de la serie. Tuvimos un acercamiento con los productores haciéndoselo saber. Sin embargo, abrimos la posibilidad a una negociación, por si ellos pensaban que era indispensable para esta nueva temporada la participación de Aracely, ya sea interpretándose ella misma o el uso de su imagen. Estábamos dispuestos a hablar para ver en qué condiciones se hacía para que no se cuente como ficción sino de una manera cuidada y procurada».

Pous deja entrever con sus palabras que, efectivamente, si la producción accede a los requerimientos de la actriz habría una posibilidad de ver su historia retratada . Ahora está en manos de los creadores de la serie decidir. No es una cuestión solo de dinero, sino del tratamiento que se le dé a la historia.

El abogado también comentó que si finalmente los productores deciden contar su versión de esa parte de la vida de Luis Miguel , esto afectara a la honorabilidad de la actriz o de sus hijos y Arámbula podría tomar acciones legales.

En la primera temporada de esta serie, que recordemos que está autorizada por el mexicano, la figura de la madre de la primera hija del cantante, Stephanie Salas , se mostró, según ella misma reveló, muy desvirtuada y lo que en la vida real fue una historia bonita, quedó plasmada poco menos que como una noche loca que tuvo como consecuencia una hija: Michell , de 31 años.

Tal vez por esto Aracely haya pensado que lo mejor sería que, en el caso de contarse sus vivencias con Luis Miguel , tendría que hacerse bajo su supervisión. Aracely Arámbula es una de las actrices más cotizadas de América Latina. Solo en sus redes sociales tiene más de 6 millones de seguidores. La actriz comenzó su romance con el astro mexicano en 2005, pero lamentablemente cuatro años después su relación hizo aguas. De esta unión nacieron dos de los hijos del cantante: Miguel , de trece años, y Daniel (12), por lo que la actriz, que tiene la custodia, se desvive y protege para que todo lo que rodea a sus famosos padres no les afecte.