Salvame Techi, tras los pasos de Isa Pantoja: intenta ligarse a otro ex de Chabelita La exconcursante de «GH Vip» y ex de Kiko Rivera parece que tiene muy claro su objetivo, conseguir sentarse en el «Deluxe»

Han pasado dos días desde que fue expulsada de «GH Vip», pero Techi no para de generar noticias dentro del universo Pantoja. Tanto que ya hay quien apunta que la ex de Kiko Rivera y de Alberto Isla y de Omar Montes -hermano, novio y novio de Isa Pantoja- apunta directa a un «Deluxe».

Y es que parece que la joven tiene una obsesión con la hija de Isabel Pantoja. Dentro del concurso protagonizó una de las relaciones más polémicas de su historia, tras acostarse con el ex de su amiga apenas 24 horas después de la ruptura. Los códigos, Techi, los códigos. Y ahora parece que ha puesto el ojo en otro ex de Chabelita.

Tras ser expulsada del concurso, Techi salió de fiesta y coincidió, casualidades del destino, con otro ex de Isa Pantoja. Y todo lo ocurrido llegó a los oídos de Amor Romeira, otra exconcursante de «Gran Hermano», quien ha asegurado que Techi «estuvo toda la noche intentando llamar la atención de Tony Casetas».

Si el nombre de Tony Casetas no es muy conocido es porque no está claro si lo suyo con Isa Pantoja llegó a cuajar. Al poco tiempo de conocer a la joven, Casetas no dudó en acudir a un plató para contar su encuentro, por lo que la hija de la tonadillera amenazó con ponerle una demanda. Así las cosas, a las pocas semanas volvieron a coincidir y... No se sabe qué pasó. Ni qué pasó con la demanda, claro.

Ahora, está por confirmarse qué pasó entre Techi y Casetas, un capítulo más que acerca a la joven al sillón del «Deluxe».