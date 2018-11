Sálvame Sálvame ataca a la madre de Sofía Suescun: «Vendes a tu hija como si fuera un trofeo» Maite Galdeano ha dicho esta tarde en «Sálvame» que está encantada de la amistad del colaborador con su hija.

ABC

Madrid Actualizado: 21/11/2018 18:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Según se desvelaba la semana pasada, Kiko Matamoros podría haber pasado página después de su divorcio de Makoke y tener una aventura con Sofía Suescun tras la publicación de unas comprometedoras imágenes de la pareja en tono cariñoso. Tras ver las fotos Kiko aseguraba que era «guapísima», pero aclaró: «Lo único que hay es una amistad, es una chavala muy cariñosa y yo soy muy tocón», asegurando que entre los dos «no ha habido nada de nada».

Esta mañana la colaboradora ha acudido al programa «Mujeres Hombres y Vicebersa» en la que asegura que su ruptura con Alejandro Albalá no tiene nada que ver con Kiko Matamoros: «Me llevo genial con él pero le veo como un padre. Me gusta hablar con él porque no tiene conversaciones de niñato y eso me gusta, algo que no podía tener con Alejandro», ha explicado.

Por otra parte, por la tarde en «Sálvame» han recibido la visita de la madre de Sofía, Maite Galdeano, quien ha confirmado que su hija y el colaborador no tienen ninguna aventura. Y ha confesado su alegría porque Alejandro Albalá no esté en sus vidas: «No le aguntaba y he tenido que tragar mucho», y ha contado cuál fue el detonante que acabó con su relación: «Me llamó un día Sofía diciendo que echase a Alejandro de su casa porque había ido a una discoteca en la que estaba Chabelita», y ha añadido indiganada «Es un vago y estoy súper feliz de que hayan cortado».

Los colaboradores han acusado a Maite y a Sofía de alimentar los rumores de una supuesta aventura entre Kiko y la joven porque «les interesa seguir contando historias en la televisión», algo que ha negado Maite de forma rotunda y ha dicho que ella está encantada de la amistad del colaborador con su hija.

Tras más de veinte años de relación, Matamoros y Makoke anunciaban hace cuatro meses su divorcio. En mitad del vendaval informativo, Makoke entró en la casa de «GH Vip» y desde ese momento, el colaborador no ha dejado de disfrutar de su tiempo libre, tanto que algunos seguidores llegaron a preocuparse por las actividades desempeñaba en su tiempo libre. Pero Kiko no ha estado solo en todo este tiempo.