Sálvame Isabel Pantoja y María del Monte, un encuentro imposible No es la primera vez que desde el programa del corazón por excelencia se preguntan qué pudo pasar para que la relación de las tonadilleras se deteriorase

ABC

Madrid Actualizado: 30/10/2018 18:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María del Monte e Isabel Pantoja fueron en su día íntimas amigas, de hecho Isabel hizo madrina de su hija Chabelita a su gran amiga, y hoy ni coincidentes en los actos. «María del Monte e Isabel Pantoja han tenido una grandísima amistad. Fue esta la que animó a su amiga a que adoptase, sin embargo esta decisión no fue bien recibida por miembros de la familia, principalmente por el tío Agustín y Doña Ana (madre de la tonadillera)», recordaba Lydia Lozano hace unas semanas en «Sálvame».

No es la primera vez que desde el programa del corazón por excelencia se preguntan qué pudo pasar para que la relación de las tonadilleras se deteriorase. Este tema ha vuelto a la palestra del plató tras la controvertida entrevista de Chabelita en «Sábado Deluxe». En ella, la hija de la tonadillera aseguraba que no sabía el motivo por el que un día la gran relación de amistad que tenían su madre y su madrina se rompió y reconocía que: «Es una persona que he querido un montón. Mal recuerdo no tengo, pero perdí el contacto con ella hace muchos años».

Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si nunca había intentado volver a verla, Isa Pantoja en un principio le echaba en cara a María del Monte que no lo hubiera intentado más, pero después reconocía que su madrina «dio el paso cuando tenía 12 años». Pero este acercamiento de las dos examigas duró poco porque la relación se rompió definitivamente cuando María del Monte hizo unos comentarios malos sobre Kiko Rivera públicamente.

Años después, Isa Pantoja fue la que dio el paso. «Con 16 años, me escapé y conseguí verla, pero eso fue lo último que sé de ella», explica Chabelita Pantoja durante su intervención en el espacio de Telecinco. Pese a todo, asegura que le encantaría retomar el contacto con ella. «Hay personas de mi vida que me las han quitado de un día para otro», cuenta. Además de María del Monte, Isa Pantoja contaba que hay personas que le han marcado mucho y que de la noche a la mañana había perdido el contacto con ellas, como es el caso de María Navarro.

Un sinfín de versiones que no se sabe si aclararán finalmente el verdadero motivo de esta profunda enemistad entre parientes.