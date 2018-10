Sálvame Después de su separación, Chiquetete recupera la isulión con una mujer 30 años menor La separación entre el cantante y la televisiva se debería a «una deslealtad» del artista, según desvelaron en «Sálvame»

Chiquete y Carmen Gahona han puesto punto y final a su relación. Así lo aseguró ayer Kiko Hernández en «Sálvame». Según aseguró, numerosas personas han sido testigos de peleas en público. El colaborador ha confirmado así los fuertes rumores de crisis que desde hacía tiempo se escuchaban en los mentideros de todo el país.

Recordemos que a pesar de que la pareja lleva unida desde 2004, tras la muerte de la madre de Antonio José Cortés Pantoja, Ana Martín, la pareja ha tenido cientos de altibajos en su relación que se intensificaron con los apuros económicos que tuvieron que superar. Una de las crisis más fuertes que tuvieron que soportar fue en 2015, poco antes del día que fecharon para su boda (que finalmente no se celebró). Sin embargo, y a pesar de todos estos problemas, la separación se debería a «una deslealtad de Chiquetete», según aseguró el colaborador del programa de Telecinco, explicando que «esa mujer con la que ha estado Chiquetete estaría dispuesta a hablar».

Y así ha sido. Esta tarde en «Sálvame» ha acudido como invitada especial Inma Cuevas, la mujer que actualmente se la relaciona con el primo de Isabel Pantoja. «Si me tuviera que casar con el me caso con él», ha dicho de forma tajante asegurando que no le importaría tener un hijo con él a pesar de los más de treinta años de diferencia entre ellos. La nueva novia del cantante ha aprovechado para arremeter duramente contra carmen Gahona: «Él no era feliz con ella porque le había separado totalmente de sus hijos», y ha añadido que «quiero que Antonio sea feliz conmigo» pero «me da miedo que ella le haga daño» porque «tiene mucho miedo a Carmen».

Sin embargo, los colaboradores no parecían muy convencidos de su testimonio pues el cantante sigue viviendo con su mujer en la casa que comparten en Carmonha. Un hecho que la supuesta amante explica enfadada: «Está con ella ahora mismo por miedo».