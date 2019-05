Sábado Deluxe El impactante cambio físico de Leticia Sabater tras su última excentricidad estética La cantante se sometió a una liposucción de alta definición de más de seis horas que extrae la grasa de una zona del cuerpo para recolocarla en otra parte, en su caso del abdomen para ponérsela en los glúteos, bíceps, espalda y muslos

Incontables son las ocasiones en las que Leticia Sabater a sus 52 años ha pasado por el quirófano para someterse a retoques estéticos. Pechos, labios, pómulos y hasta su «ojo rebelde», nombre que le dio ella misma para describir el estrabismo que padecía -una desviación de la línea visual normal de uno de los ojos, o de los dos, de forma que los ejes visuales no tienen la misma dirección-. Sin embargo, de todas sus intervenciones la que más sorprendió fue cuando decidió reconstruirse el himen. La cantante recuperaba así su virginidad y lo anunciaba a través de las revistas, programas de televisión y sus redes sociales.

Leticia Sabater no deja de sorprender. La última vez que se sometió a una operación estética fue a principios de abril con el objetivo de parecerse a Madonna, tal y como dijo en su última visita a «Sábado Deluxe». «Lipo vaser high definition six pack», una liposucción de alta definición de más de seis horas que extrae la grasa de una zona del cuerpo para recolocarla en otra parte, en su caso del abdomen para ponérsela en los glúteos, bíceps, espalda y muslos.

Sabater aseguró que está muy contenta con el resultado de la operación y no se arrepiente de los 200.000 euros que ha invertido en ella: «Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular», afirmó antes de enseñar el resultado.

Tras su operación, ella misma se ha encargado de informar en las redes sociales que todo ha ido bien: «Para todos mis fans y seguidores: hola chicos ya me han dado el alta en la clínica. La operación ha ido fenomenal. Ahora un poquito de postoperatorio y recuperación y pronto veremos el resultado. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y por estar ahí siempre. Os amo», escribió junto a una imagen suya en la cama del hospital.