Ana Rosa Quintana desvela cómo le robaron su coche nuevo sin llegar a estrenarlo

Un robo es un hecho molesto, de mayor o menor gravedad según qué sea lo que sustraen los ladrones. Que se lleven tu coche nuevo en las puertas del concesionario, cuando todavía no te has dado ni una vuelta en él, es sin duda una de esas cosas que enfadan, y mucho. Y eso le pasó a Ana Rosa Quintana.

La presentadora volvía de sus vacaciones de verano para contar la amarga anécdota en «El programa de AR». En la mesa de actualidad estaban analizando el aumento de robo de vehículos en algunas ciudades españolas cuando Ana Rosa contó su propia experiencia.

«Me robaron el coche nuevo. No me llegué a dar un paseo», explicó resignada. La presentadora tuvo tiempo a sacarlo del concesionario y a las pocas horas se lo robaron, aprovechando el sueño de Quintana y de su marido, Juan Muñoz. «Según salió del concesionario, lo aparcamos en casa y, a la mañana siguiente, no estaba», añadió.

Una anécdota que animó al resto de la mesa a hablar de los robos sufridos y, en el caso de Joaquín Prats, de narrar algunso hechos parecidos que sufrieron conocidos suyos durante las vacaciones de verano.