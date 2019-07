Publican un vídeo del hermano de Meghan Markle siendo detenido por conducir borracho

Nuevo escándalo familiar para Meghan Markle. Hace apenas un par de semanas, su padre, Thomas Markle, se lamentaba públicamente de no conocer a su nieto Archie, pues no fue invitado a su bautizo. En esta ocasión el protagonista ha sido otro miembro de su familia paterna. En concreto, su hermanastro, Thomas Markle Jr, quien fue avistado el pasado mes de enero conduciendo bajo evidentes síntomas de embriaguez en el Estado de Oregón (EE.UU.),

En un vídeo obtenido en exclusiva por el diario británico «Daily Mail» se puede observar cómo el «medio hermano» de la duquesa de Sussex era detenido en Oregón el 11 de enero de este año, a las 1:30 horas de la madrugada. Las imágenes también muestran el momento exacto en el que la Policía Estatal le coloca las esposas al hombre, de 53 años, en la parte trasera del coche patrulla.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Grants Pass, al sur del estado de Oregón y muy próximo a la frontera norte de California, cuando la policía sorprendió a Markle mientras conducía una camioneta de la marca Chevrolet, superando el límite de velocidad establecido en 20 millas por hora (alrededor de 32 kilómetros por hora).

Al parecer, el norteamericano se habría lanzado a la carretera ebrio después de mantener una pelea con su prometida, Darlene Blout, tras permanecer un largo rato en un local de máquinas «tragaperras».

EXC: Video of Meghan Markle's brother Thomas' DUI arrest is revealed https://t.co/MnZSbCRbKk via @MailOnline