El Príncipe Guillermo demandará a quienes le acusan de infiel El diario «The Sun» publicó que habría mantenido un affaire con la mejor amiga de Catalina de Cambridge

Ana Mellado @AnaMellado Madrid Actualizado: 13/04/2019 00:28h

Su nombre es Rose Hanbury, tiene 35 años y ostenta el título de marquesa de Cholmondele desde 2009, año en el que se desposó con el aristócrata David Cholmondele. Durante los últimos días ha copado en la prensa británica más titulares incluso que la propia Meghan Markle, a punto de llevar a término un polémico embarazo que ha dado al traste con todas las tradiciones de la Casa Windsor. Si los ingleses se vuelcan con cada nacimiento en el seno de la Familia Real no hablemos ya de lo que vende una infidelidad. Quién no se acuerda de esa imagen de una cariacontecida Lady Di confesando en prime time que en su matrimonio eran tres. En el de su hijo, el Príncipe Guillermo,también podrían ser multitud. Al menos esa teoría sostiene el diario «The Sun» al publicar que mantuvo un affaire con Rose Hanbury, una de las mejores amigas de Catalina de Cambridge. Los encuentros íntimos se produjeron cuando la Duquesa de Cambridge se encontraba embarazada de su tercer hijo, el Príncipe Luis.

La información podría haberse quedado en un cotilleo más sin recorrido. En uno de esos rumores que circulan en torno a un miembro de la Familia Real, pero que no se llega a confirmar nunca y acaba desinflándose con el tiempo. No ha sido así. Según ha publicado «The Daily Beast», han decidido tomar acciones legales contra «The Sun». Los abogados de los Duques de Cambridge y Rose Hanbury habrían acusado a la publicación de difamación. Una decisión que ha sorprendido puesto que este tipo de movimientos no hace más que alimentar el rumor. El silencio y una manifiesta indiferencia resultan a menudo mucho más efectivos. Y de hecho el Palacio de Buckingham nunca se pronunció en público ni tomó medidas ante las recurrentes insinuaciones de que el Duque de Edimburgo le fue infiel a la Reina Isabel II.

El nuevo triángulo real saltó a la palestra la pasada semana cuando «The Sun» publicó un artículo diseccionando los detalles sobre una supuesta pelea entre Catalina de Cambridge y Rose Hanbury a causa de esa presunta infidelidad. Pero las consecuencias del affaire no terminan ahí. También se atribuye a este devaneo el distanciamiento entre los hermanos Guillermo y Harry y sus esposas. «La infidelidad arruinó nuestra infancia ¿Cómo has podido tener una aventura cuando tienes tres hijos?». Estas palabras de reproche, que hacen alusión al malogrado matrimonio del Príncipe Carlos y Lady Di, las han puesto en boca de Harry varios medios británicos dirigiéndose a su hermano. Una vez más, nadie sabe cuánto hay de cierto.