La prima de Coki Prieto arremete contra Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal Pese a que la exmujer de Javier Calle Mora solo se ha pronunciado para decir que no va a criticar a nadie, un familiar sí ha querido hablar sobre el tema después de que la noticia saltase a los medios de comunicación

ABC

Actualizado: 16/12/2018 10:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alba Díaz se ha convertido en el personaje de la semana de la prensa del corazón y no precisamente por cumplir 19 años, sino tras salir a la luz unas imágenes suyas de lo más acaramelada con el empresario marbellí Javier Calle Mora. El intríngulis de la historia es que se trata del exmarido de Coki Prieto Pareja-Obregón, a cuya boda acudió la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz «El Cordobés» el pasado 12 de octubre de 2017 en la sevillana Casa de Pilatos, propiedad de los Medinaceli.

Fue el pasado 22 de noviembre cuando ambos decidieron poner fin a su matrimonio y firmar los papeles del divorcio, después de que las malas lenguas asegurasen que el motivo fue la infidelidad del empresario. Aunque la propia Coki Prieto no quiere hablar del tema, tan solo ha asegurado que Javier Calle Mora es una excelentísima persona y que no va a hablar mal del que fue su marido, su prima sí se ha pronunciado este sábado en el programa «Socialité».

«Mi prima está rota», asegura a la vez que no oculta su malestar con Alba Díaz que, hasta ahora, consideraba a Javier como su «tío». Y añade: «Eres una cínica, pues con un ‘tío’ no se hacen las cosas que has hecho tú». Lo más fuerte es que asegura que la propia Vicky Martín Berrocal conocía a la perfección la relación que mantenía su hija con Calle Mora.

«Qué poca vergüenza tenéis. Se metieron las dos en la casa cuando en el armario todavía estaba la ropa de mi prima. Eso es querer hacer daño», le dedica a la diseñadora y a su hija. Por si fuera poco ha asegurado que Javier Calle Mora amenazó a su prima con su trabajo y con ir al programa «Sálvame» para contarlo todo en el caso de que no firmase los papeles del divorcio.

Una emotiva ceremonia

El empresario marbellí salió durante cuatro años con la interiorista, rompieron y tras reencontrarse organizaron su boda en un lapso de seis meses. Se dieron el «sí, quiero» el 12 de octubre de 2017 en una emotiva ceremonia en Casa Pilatos, Sevilla.

Hubiera sido una boda más, sino fuera por algunos de los invitados: Gonzalo Caballero, Olivia de Borbón y Julián Porras, Alba Díaz o Felipe de Marichalar.