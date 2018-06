La polémica chaqueta de Melania Trump sale a subasta por casi 900 euros La prenda de Zara que la primera dama lució en su visita a a un albergue de niños inmigrantes en Texas se vende ya de segunda mano en páginas como Ebay. Su precio original era de 39 euros

Cuando Melania Trump eligió una chaqueta de Zara para visitar un albergue de niños inmigrantes en Texas, tras la polémica por la separación de menores y padres en la frontera de Estados Unidos, la primera dama tenía claro el mensaje que quería mandar al mundo. Pero el mundo no lo entendió.

La esposa de Donald Trump eligió una chaqueta con el mensaje «I really don't care, Do U?», que se traduciría como «realmente no me importa ¿Y a ti?». Ríos de tinta corrieron intentando descifrar qué quería decirnos la primera dama. Y los mismos ríos de mensajes de crítica se lanzaron contra ella por mostrar un mensaje tan desafortunado.

Una vez pasada la polémica, hay quien se está aprovechando del río revuelto. No son pocas las personas que contaban en sus armarios con la chaqueta, que en su día costaba 39 euros, y que han decidido ponerla a la venta en webs como Ebay. Por el momento, según publica «The Washington Post», hay quien ha pagado hasta 900 euros por una de las prendas.