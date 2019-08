Pierre Casiraghi, 12 días sin cama ni baño: su travesía ecologista por el Atlántico El hijo de Carolina de Mónaco se dirige a Nueva York junto a la activista sueca de 16 años Greta Thunberg

Cuando la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, decidió poner rumbo a Nueva York para acudir a la cumbre mundial de la ONU a favor del cambio climático seguramente no pensó que acabaría navegando de la mano de Pierre Casiraghi. La joven, que se negaba a viajar en avión debido a las emisiones de CO2 que genera este medio de transporte, aceptó la propuesta del hijo de Carolina de Mónaco, que le ofreció su velero de competición (libre de emisiones de carbono) de forma gratuita.

Casiraghi ha decidido «renunciar a sus privilegios de príncipe» para subirse a bordo del Malizia II, pues se trata de una travesía difícil en unas instalaciones que no están acondicionadas para un viaje de dichas características. «Nuestra embarcación es de competición, así que no cuenta con baño», declara el patrón Boris Herrmann, al tiempo que explica que, en su lugar, utilizarán un cubo para hacer sus necesidades. Igualmente, el velero no cuenta con ducha y el «agua está demasiado fría» como para bañarse, añade.

Greta Thunberg y su padre, Svante Thunberg, junto a Boris Herrmann - EFE

No obstante, el viaje se ha preparado para que, dentro de lo que cabe, sea lo más cómodo posible. Pierre Casiraghi y el patrón se turnarán el timón y todos los tripulantes, entre los que se encuentra el padre de la joven, Svante Thunberg, dormirán en sacos de dormir en los espacios libres. Para cocinar únicamente cuentan con una estufa e camping, pero se han organizado para «garantizar la dieta vegana de Greta».

Durante la travesía se han establecido diversidad medidas de seguridad, como la prohibición de navegar por encima de los 14 nudos. Además, en todo momento habrá un equipo sobre el terreno para actuar en caso de emergencia. Se estima que el viaje durará unos 12 días y, tras la celebración de la Cumbre sobre la Acción Climática, Greta viajará por tierra hasta Santiago de Chile mientras que Casiraghi hará el camino de vuelta en su barco.