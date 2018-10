Pedro Sánchez recibe a Richard Gere en La Moncloa Una visita para hablar sobre la problemática de la exclusión social que sufren las personas sin hogar

ABC

Madrid Actualizado: 25/10/2018 18:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Richard Gere y Alejandra esperan con ilusión su primer hijo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha acogido este jueves a Richard Gere, actor y activista que fue acompañado del presidente de la Fundación RAIS, Fernando Vidal, y Alejandra Silva, su mujer y madrina de la fundación. Los invitados, mantendrán junto al presidente español una charla sobre la problemática de la exclusión social que sufren las personas sin hogar y cómo la fundación les ayuda a encontrar una salida a su situación.

Desde hace años, la estrella de Hollywood está muy implicado en trabajar con organizaciones que luchen contra esta situación. De hecho, en el año 2015 protagonizó la película «Invisibles», un drama en el que Gere interpretó a un mendigo. Richard Gere, por su parte, aprovechará a Sánchez para dar visibilidad a la película que protagoniza y se estrena el 11 de diciembre, «La Cena», cuya temática está dirigida a las personas que viven sin un techo. Un film en el que Gere se caracterizó y se infiltró en las calles de Nueva York, donde nadie reparó en él. «No me prestaron atención, es la primera vez que he sido invisible en los últimos 45 años», dijo entonces.

Cabe recordar que hace unos meses, Gere acudió al Senado como embajador de la Fundación RAIS, donde participó en un encuentro que trató este problema. Junto a él estaba su esposa, tan implicada como él en causas humanitarias. «He dormido en la calle para conocer el problema de los sintecho. No tengo miedo a remangarme y meterme en faena. Si hago algo, doy el cien por cien; si no, prefiero no hacerlo», explicó hace unos meses.