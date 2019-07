El nuevo hijo de Julio Iglesias le hará abuelo Javier Sánchez Santos ha desvelado que va a ser padre, lo que supondrá el quinto nieto para el cantante

Si Julio Iglesias aún estaba procesando la noticia de un nuevo hijo, Javier Sánchez Santos, después de que la Justicia diese a este último la razón en su demanda de paternidad contra el cantante, ahora tiene que enfrentarse a la llegada de otro nuevo miembro a la familia.

Javier Sánchez Santos ha declarado en exclusiva a la revista «Semana» que será padre. «Voy a ser papá, Será el quinto nieto para Julio Iglesias», explica. Aunque aún está por ver que pasa con el recurso que ha presentado el artista con el fin de echar atrás la sentencia que le adjudica un nuevo vástago, podría decirse que, por el momento, Julio Iglesias será de nuevo abuelo.

De hecho, según confirma el propio Sánchez, el cantante ya conoce la noticia. En el momento el que se enteró de que iba a ser padre, escribió una carta al artista de la que por el momento no ha tenido contestación.

Eso sí, casi con certeza no tendrá la misma relación que con sus otros cuatro nietos ya que, pese a la sentencia y los años de lucha de Javier Sánchez Santos y su madre, María Edite, para que se reconociese como hijo, la relación entre ambos es nula. Cabe pensar que lo mismo sucederá con su nuevo nieto.

Pese a la alegría que debería suponer esta llegada en la vida de Javier Sánchez Santos, su felicidad no es completa. El juez de Primera Instancia Número 13 de Valencia le ha dado la razón, pero asegura, en la misma entrevista, que no tiene nada que celebrar. ¿Cómo voy a estar contento con un padre que me rechaza?», declara. Asegura también que no guarda rencor a su padre, pero que entiende que su madre, después de años de lucha, sí quiera vengarse de Julio Iglesias.