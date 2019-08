Mtmad El tatuaje del que más se arrepiente Aurah Ruiz: «Me lo voy a quitar» La televisiva ha mostrado el tatuaje que se hizo con el futbolista, con quien actualmente no mantiene una buena relación

La guerra entre Aurah Ruiz y su expareja, el futbolista Jesé Rodríguez, comenzó hace tiempo. Ambos pusieron punto y final a su relación en enero de 2018, tan solo seis meses después de que naciera su hijo Nyan y, desde entonces, se encuentran inmersos en una batalla que aún está muy lejos de terminar. La televisiva sigue reprochando al deportista que no se encargue del cuidado de su hijo y él, por su parte, acusa a la exconcursante de «Gran Hermano Vip» de estar manchando su imagen. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, el jugador de fútbol interpuso una demanda contra la Ruiz por considerar que ésta utilizaba sus redes sociales para perseguirle y verter calumnias e injurias contra él.

Sin embargo, la relación entre ellos no siempre fue así. Hubo momentos en los que ambos se demostraban y se expresaban su amor. La canaria a través de un vídeo de su canal de Mtmad ha compartido con sus seguidores el significado de sus tatuajes, entre los que se encuentra uno que se hizo cuando mantenía un romance con Jesé Rodríguez.

La televisiva ha comenzado enseñando el primer tatuaje que se hizo cuando tenía 18 años, unas estrellitas que llevaba su ídolo, Rihanna. «Me gustó, pero menos mal que no lo veo cada día porque le he cogido un odio… Lo tiene todo dios. Era la moda que todo el mundo se estaba tatuando y yo quería uno sí o sí», explica Aurah en su canal de Mtmad.

A medida que van avanzando las imágenes, la extronista confiesa cuál es el tatuaje del que realmente se arrepiente: «No me lo tenía que haber hecho, me lo hice por hacérmelo con un ex que ni quiero nombrar porque para mí ni lo es. Me lo voy a quitar. Este tatuaje es como si no lo tuviera. Va a desaparecer de mi cuerpo en breve. Se supone que es el símbolo del infinito con un ‘love’, pero ni amor ni nada».

Pero ese no es el único tatuaje que Aurah Ruiz se hizo como gesto de amor con alguna de sus parejas, pues también ha enseñado el que se realizó con Jesé: «No lo tengo yo sola, ese tatuaje lo tiene también el padre de mi hijo. Era una frase que mucho antes de que Nyan llegara nos decíamos mucho: ’Ay mi bebé’». Sin embargo, la televisiva ha expresado que no tiene ninguna intención de quitárselo: «Nos lo hicimos en un hotel de París los dos juntos. Él lo tiene tatuado en el antebrazo. Es bonito, no me lo he quitado y creo que no me lo voy a quitar porque significó muchísimo para mí».