La modelo que se ha vuelto famosa ofreciendo agua en los Globos de Oro

Su nombre es Kelleth Cutbhert, pero todos la conocen ya como «Fiji water girl», o lo que es lo mismo, «la chica del agua Fiji», tras convertirse en el rostro más fotografiado en la alfombra roja de los Globos de Oro. Por encima de Penélope Cruz. De Sandra Oh. De Lady Gaga. De Bradley Cooper.

Cutbhet fue contradada por la marca de agua embotellada para estar en la alfombra ofreciendo agua a los invitados. Tan simple. Un trabajo a priori aburrido que ella convirtió en el evento de la noche haciendo «photobomb» a todos los famosos que posaban ante los fotógrafos.

Un momento de fama inesperado que ha supuesto un espaldarazo en la carrera de la joven modelo, quien ha asegurado que no tenía la intención de robar el foco a los protagonistas de la noche, que simplemente coincidió que miró a la cámara adecuada en el momento adecuado.

«Mi favorita de todas las fotos es en la que salgo con Jim Carrey. Me encanta su trabajo, he crecido viendo sus películas y creo que es divertido verme con cara de sorpresa tras él», ha explicado la joven a la revista «People», que enumera todos los famosos cuyas fotos ha «estropeado»: Idris Elba, Eric Lange, Tony Shalhoub...

