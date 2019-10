Miriam Sánchez presenta a su novio La televisiva ha abierto una cuenta de Instagram y ha compartido por primera vez imágenes del hombre que le ayudó a salir del infierno

Miriam Sánchez está saliendo del agujero negro en el que se encontraba después de la sombra que planeó sobre ella y su expareja Pipi Estrada de pasar teléfonos de famosos a los concursantes del programa «Mujeres, hombres y viceversa» en el que colaboraban. Dejó la televisión y de protagonizar titulares en las revistas del corazón para refugiarse en su casa, atravesando grandes problemas económicos. Sufrió depresión y tuvo problemas con las drogas y el alcohol.

Pero, poco a poco, parece que su situación mejora al decidir poner remedio a sus quebraderos de cabeza –entre ellos el aumento de peso que tanto le preocupaba y por el que se sometió a una operación estética–. Además también ha decidido crearse una nueva cuenta de Instagram y presentar a su novio, Fernando.

Ha sido el que le ha ayudado a sobrellevar el calvario que ha vivido en los últimos años. Ha sido tan grande su apoyo que incluso lo considera «su marido». «Me dio protección», reconocía en una entrevista reciente en «Sábado deluxe».

Lo conoció hace años cuando Miriam Sánchez estaba estudiando tanatopraxia. Trabajaba en un bar cercano al centro donde cursaba sus estudios y, desde entonces, Miriam Sánchez y su novio Fernando, que reconoce que es algo tímido, no se han separado. Ha sido su salvavidas.

Miriam Sánchez valora mucho que se enamorase de ella cuando estaba en un mal momento. «Tras la operación me está diciendo que no quiere que me convierta en un bicho raro. Le gustaba como me conoció, gordita», explicaba en su intervención en Telecinco.