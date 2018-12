Miley Cyrus se casa en secreto con Liam Hemsworth La cantante ha confirmado a través de sus redes sociales su enlace con el actor, que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre en su mansión de Nashville

Los rumores finalmente se han confirmado: Miley Cyrus (26 años) y Liam Hemsworth (28) ya son marido y mujer. La exchica Disney ha puesto fin a las habladurías que llevaban días circulando por las redes sociales y ha hecho público que ha pasado por el altar por sorpresa con el actor australiano.

Prueba de ello son las románticas imágenes que la cantante ha publicado en su cuenta de Instagram para confirmar lo que ya se sabía. En las instantáneas en blanco y negro de la boda, que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre en su mansión de 650 metros cuadrados de Nashville, se puede ver a los recién casados abrazados y dándose besos.

Para el gran día con el que pusieron el broche de oro a su relación de una década juntos, Cyrus optó por un vestido blanco de escote barco y de raso y Hemsworth por un traje negro, una corbata en la misma tonalidad y unos tenis blancos. Unos atuendos sencillos para un enlace al que solo acudieron los familiares y amigos más cercanos.

Desde que el pasado 24 de diciembre, un amigo cercano a la pareja publicó un vídeo y unas imágenes de la pareja cortando una tarta nupcial, los rumores no cesaron en las redes sociales. Todo apuntaba a que la pareja había decidido pasar por el altar de manera discreta, como todo lo relacionado con su vida privada. En las imágenes se podía apreciar a los hermanos Hemsworth y a unos amigos tomando unos chupitos, aunque lo que verdaderamente llamó la atención fueron los globos que aparecían de fondo con las palabras «Mr» y «Mrs».

Que solo acudiesen unos pocos al gran enlace no significó que no fuese una boda de lo más divertida. La música, el buen rollo y la diversión no faltaron. De hecho en algunos de los vídeos que hay en las redes sociales se puede ver a los recién casados dándolo todo en la pista de baile al ritmo de uno de sus temas favoritos.