La memoria de Lady Di, más presente que nunca Escasos días después de convertirse en padre primerizo, el Príncipe Harry ha recordado a su fallecida madre

El PríncipeHarry irradia alegría desde que se estrenara como padre el pasado lunes junto a su mujer Meghan Markle. La pareja ha disfrutado de unos días en familia junto al pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Sin embargo, su apretada agenda oficial le ha obligado este jueves a viajar hasta La Haya para iniciar la cuenta atrás de los próximos Juegos Invictus que se celebrarán en 2020. Durante su estancia, el nieto de la Reina Isabel II practicó actividades junto al resto de veteranos con los que conversó abiertamente, en especial con Dennis van der Stroon, un ex soldado que competirá el año que viene en los juegos, con quien se abrió y le confesó la falta que le ha hecho su madre, la desaparecida Lady Di, a lo largo de su vida, y en especial durante los últimos días.

Deniss ha revelado a un medio británico la conversación que mantuvo con Harry: «Le conté que mi esposa, Mireille estaba embarazada de nuestro primer hijo, una niña, y me dijo lo especial que había sido para él convertirse en padre». El ex soldado reveló, además, cómo el Duque de Sussex le confesó que con el nacimiento de su hijo había iniciado una nueva etapa en su vida: «Me dijo que no hiciera demasiados planes, pues no hay forma de planificar cuando llegue el bebé», añadió.

Dennis van der Stroon también contó cómo ambos hablaron de su experiencia compartida de perder a una madre. El príncipe le explicó que ahora más que nunca la echa en falta. Dijo que perder a una madre es también perder seguridad en uno mismo. Además, expuso que cuando conoce a gente como Dennis, que también ha perdido a su madre, no se siente tan solo.