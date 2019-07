María Jesús Ruiz afronta uno de los momentos más decisivos de su vida La exmiss se verá las caras con su expareja, Julio Ruz, el próximo 16 de julio en los tribunales

María Jesús Ruiz se encuentra con más fuerza que nunca. Desde que ganara la pasada edición de «GH Dúo», la televisiva se encuentra segura de sí misma y con mucha confianza. Por ello, asegura estar afrontando sin miedo las acciones legales que Julio Ruz, el padre de su hija pequeña, María Jesús, emprendió contra ella. La exmiss pretende hacerse con la custodia total de su hija para acabar de una vez por todas con las disputas que se han generado sobre el régimen de visitas de la niña.

El pasado mes de junio, Julio Ruz evidenciaba la tensa relación que mantiene a día de hoy con su expareja. En una entrevista para la revista «Diez Minutos» confesó que había decidido demandar a la exconcursante para conseguir la custodia total de María Jesús Jr. «Quiero que viva conmigo», confesaba el empresario en una entrevista para la revista. Y parece que la intención de Ruz va en serio, pues ha conseguido que ambos se vean las caras en el juzgado el próximo 16 de julio. A pesar de que la noticia se ha conocido hace poco tiempo, Julio Ruz aseguró que solicitó la custodia antes de que la televisiva entrara a «Gran Hermano Dúo»: «Empecé a preparar la demanda en diciembre y la puse en enero. No ha tenido nada que ver con el ‘reality’».

María Jesús, por su parte, lejos de achantarse, ha expresado que hará todo lo posible por conseguir la custodia total de su hija. Pero Julio Ruz no ha cesado a la hora de mostrar su malestar por la situación que está viviendo alejado de su hija. Sin ir más lejos, la pasada semana, el empresario aprovechó el día de su cumpleaños para expresar su descontento a través de sus redes sociales: «Hoy has sido la única que no ha estado presente y eso me rompe el corazón. Pero no dejas de estar en mi pensamiento hija mía. Y sí, lo digo públicamente, porque no hay derecho a que yo no pueda saber ni dónde, ni cómo está mi hija desde hace días y más aún el día de mi cumpleaños».

La modelo ha preferido mantenerse al margen y no seguir alimentando la polémica. Por eso, ha dejado que sea la justicia quien medie entre ella y Julio Ruz y finalmente se decida lo que es mejor para su hija.