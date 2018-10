Lolita Flores deja en evidencia a Norma Duval tras la polémica con Carmen Sevilla La cantante sale en defensa del hijo de la presentadora de televisión, Augusto Algueró, tras tomar la decisión de que su madre no reciba visitas. Quiere que se la recuerde tal y como era antes de padecer Alzheimer

La polémica está servida. Las declaraciones de Norma Duval suplicando que la dejasen ver a Carmen Sevilla, aquejada de Alzheimer desde el año 2009, para despedirse de ella, no han sentado muy bien. Lolita Flores es una de ellas. No acaba de entender cómo la vedette ha hecho pública la situación en vez de llamar al hijo de la presentadora, Augusto Algueró.

«Llevo tres años pidiéndole que me deje ir a visitarla, porque necesito abrazarla. No quiero despedirme de ella delante de un ataúd», decía muy emocionada Duval durante un acto organizado por la firma Lindor por el Día del Cuidador. Y añadía: «Me da mucha pena. Independientemente de que Carmen Sevilla sea una gran estrella, para mí ha sido mi familia y siempre hemos tenido una relación fantástica. Mis padres han sido sus padres, yo he estado en casa de sus padres, de doña Flora».

Lolita entiende a Algueró que su única intención es que se recuerde a su madre tal cómo era antes de la enfermedad. «Su hijo tiene todo el derecho del mundo a que la gente la recuerdo en un gran momento, no como una mujer deteriorada por esa enfermedad», expresaba Lolita a la revista «Lecturas».

A su parecer, su hijo es el único que tiene la potestad de tomar esas decisiones: «Carmen está en unas circunstancia que solo él puede decidirlo. Creo que los demás sobramos. El que tiene que decir si se puede o no es él». Ella también tiene un gran cariño a la presentadora de televisión, pero prefiere recordar los buenos momentos que han pasado juntas.

Una abuela muy orgullosa

