Laura Matamoros y Daniel Illescas se casan por sorpresa en Cuba

La relación entre Laura Matamoros y Daniel Illescas salía a la luz el pasado mes de febrero, cuando se publicaron unas imágenes en las que la pareja aparecía de lo más acaramelada. Según informó entonces la revista «Diez Minutos», la hija de Kiko Matamoros y el modelo se habrían conocido el pasado mes de noviembre en un viaje a las Bahamas.

Desde que se conociera el romance no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos y han presumido de su relación sin esconderse. Él reside en Barcelona, ella en Madrid, y juntos pusieron rumbo a Cuba hace cuatro días junto a un grupo de «influencers», entre los que se encuentran numerosos rostros conocidos, con motivo de una acción publicitaria.

Pero cuál ha sido la sorpresa de sus seguidores al descubrir que la casi recién estrenada pareja había decidido organizar una boda con sus amigos. Pese a no tener validez oficial, la celebración tuvo un final de lo más romántico y quedó claro que su relación se va consolidando por momentos.

Al ritmo de la música de los Gemeliers, bajo la luna y a orillas del mar. Ese fue el romántico escenario en el que apareció Illescas, acompañado por la influencer Teresa González y la entrenadora Magali Dalix, conocida por impartir clase en «Operación Triunfo». Matamoros, por su parte hizo una entrada triunfal de la mano de Lorenzo Remohi, el «padrino».

La improvisada ceremonia fue «oficiada» por Luc Loren, quien dio paso a los votos. «Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida», declaró el modelo. «Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo», respondía la novia.

Tras el intercambio de anillos y los aplausos de los invitados, entre los que se encontraban Dulceida y María Pombo, se dieron un beso para sellar su amor en la paradisíaca playa de Cuba.