Kiko Matamoros rompe su silencio: «Makoke me engañó con otro» El colaborador de televisión concede una entrevista y habla sobre su matrimonio después de que Makoke hiciese unas polémicas declaraciones la semana pasada

Después de que Makoke saliera de la casa de Guadalix de la Sierra y rompiera su silencio al conceder una entrevista la pasada semana, en la que narraba los motivos de su divorcio con Kiko Matamoros, tan solo faltaba que el colaborador de televisión diese su versión sobre los hechos y así lo ha hecho. Este miércoles se ha convertido en portada de la revista «Diez minutos».

Kiko Matamoros ha roto su silencio para hablar por primera vez y sin pelos en la lengua de su matrimonio con Makoke. Aunque cuando anunciaron su separación, parecía que iba a ser de mutuo acuerdo y que no se iban a tirar los trastos a la cabeza públicamente, como así les ha pasado a otras exparejas en su momento, nada más lejos de la realidad. La guerra entre ambos ya ha comenzado.

El colaborador está muy enfadado después de las declaraciones de Makoke y, aunque la ha querido mucho, asegura que no hay ninguna posibilidad de retomar la relación tras dos décadas de amor. «No existe la posibilidad de que volvamos a estar juntos. Ni remota», dice. Espera que de aquí a un año, las cosas entre ambos se normalicen, ya que asegura que a Makoke «se le ha ido de las manos». Pese a todo espera que rehaga su vida y que sea muy feliz. «Con quien quiera, cuando quiera y donde quiera», asegura, haciendo una clara referencia al joven de 22 años con el que fue pillada Makoke hace unos días.

«Necesidad de sentirme vivo»

No ha dudado también en aclarar la supuesta relación que mantuvo cuando estaba casado con Makoke, en parte culpable de la separación entre ambos. «Yo no he estado enamorado de esa chica nunca. Es cierto que a Makoke le negué siempre que hubiera tenido ninguna relación sexual. Fueron dos años y nueve meses de relación intermitente. Y la decisión de desconectar la tomo yo y decido acabar con esa historia porque en el fondo ya ni me satisface ni tengo ningún interés en seguir adelante», desvela sobre la misteriosa mujer.

Y añade: «Biológica y emocionalmente, es perfectamente posible. Se puede querer a dos personas a la vez. A dos mujeres a la vez o a quien sea del sexo que sea. Pero vamos, que sí se puede compatibilizar un amor con otro y ser correspondidas las dos en el tiempo. Esa relación es más una necesidad mía de sentirte vivo. No porque hubiera realmente un amor. Puede que hubiera algo de pasión, no lo sé. Pero desde luego, nada que tenga que ver con el enamoramiento».

Su infidelidad no fue la única en el matrimonio. Matamoros asegura que también Makoke mantuvo un romance con alguien: «Que me engañó, seguro. El tipo de relación física que pudiera llegar a tener, no lo sé. Tampoco me importa. Quiero decir, ¿qué más me da? No, no lo he superado. A partir de ahí. Para mí fue otra historia. Fue otra la relación. Lo sabe ella y lo sabe la gente que nos conoce».