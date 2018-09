Kate Moss reconoce haber sido presionada para posar en topless con 15 años A sus 44 años, la inglesa reconoce ahora que no dejaría a su hija posar con el torso al descubierto, como hizo ella a sus inicios

A sus 44 años, Kate Moss se arrepiente de algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de su extensa carrera como modelo. Entre ellas, haber posado en topless cuando solo tenía 15 años.

«Había mucha presión», señaló la modelo durante una entrevista en el programa «Megyn Kelly Today», «trabajaba con la fotógrafa Corinne Day y siempre le gustaba sin la parte de arriba. Y a mí no me gustaba nada cuando comencé».

Kate Moss en un posado de 2006 - REUTERS

Una situación que cree no ser daría ahora, ya que está convencida de que las jóvenes modelos tienen más opciones para elegir si quieren posar desnudas o no: «No tienen que hacerlo si no quieren. No dejaría que mi hija lo hiciera, tiene 15 años y pensar que yo hacía topless a esa edad es una locura». Lila Grace Moss, hija que tuvo la modelo con Jefferson Hack, debuó en la industria de la moda en 2017 de la mano de The Braid Brad.