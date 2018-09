Justin Bieber sorprende a Hailey Baldwin con una serenata frente al Buckingham Palace La pareja, tras confirmar que aún no se han casado, no se cohíbe de exhibir su amor en público; en esta ocasión, por las calles de Londres

No, pese a que así lo dio a entender el actor Alec Baldwin en la alfombra roja de los premios Emmy, su sobrina, la modelo Hailey Baldwin y Justin Bieber aún no se han casado. Sin embargo, a los jóvenes de 21 y 24 años, respectivamente, no les hace falta ningún documento para confirmar su amor, sino más bien una guitarra.

El cantante sorprendió a todos los viandantes que merodeaban por la zona de Buckingham Palace con una serenata que quiso dedicarle a su prometida. Sentado en una de las fuentes que engalanan las inmediaciones de la residencia de la Reina Isabel II, Bieber cogió una guitarra e interpretó su tema «Cold Water».

"La chica de alla es el amor de mi vida" Justin refiriéndose a Hailey Baldwin afuera del Palacio de Buckingham en Londres, Inglaterra (septiembre 18) pic.twitter.com/4etitXXs1L — Justin Bieber México (@iBeliebersMx) 18 de septiembre de 2018

«La chica de allí es el amor de vida», manifestó en un momento dado el artista, señalando a la joven de la saga Baldwin. Londres, se ha convertido así, en una de las ciudades testigo del amor que se profesan.

Tras esta romántica declaración, la pareja disfrutó como unos turistas más de la maravillosa ciudad de Londres y no dejaron pasar la oportunidad de subirse al «London Eye» para contemplar la ciudad desde otro punto de vista.

