Instagram El percance de Pilar Rubio en su luna de miel que arruinará sus recuerdos La presentadora se ha sincerado con sus seguidores a través de las redes sociales

ABC Madrid Actualizado: 02/07/2019 00:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pilar Rubio y Sergio Ramos han puesto punto y final a su aventurera luna de miel, en la que han disfrutado de diversas actividades de riesgo mientras conocían Costa Rica. De hecho, aprovecharon el viaje para encontrarse con el también futbolista Keylor Navas con motivo del cumpleaños de su mujer, Andrea Salas.

La pareja ha compartido casi todos los detalles de su romántico viaje a través de sus redes sociales -su espacio preferido para mostrar su día a día- pero también los percances que han sufrido durante su estancia. «Ya estamos de vuelta después de muchos días intentando recuperar la info de mi teléfono. Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua» contaba la presentadora a través de Instagram.

Y es que a la colaboradora de «El Hormiguero» se le mojó el teléfono, haciendo que perdiera todas las instantáneas tomadas durante sus vacaciones: «Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente y además ya no podré enseñaros cosas que tenia ganas de compartir con vosotros sobre nuestro último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar».

Pero este no es el único percance que ha sufrido la pareja. Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió el país a principios de semana. Ante el susto muchos fueron los familiares, amigos y fans que se intentaron poner en contacto con la pareja para asegurarse que se encontraban bien. El futbolista publicó una imagen acompañada por un escueto mensaje con el que trataban de tranquilizar a todos.