Instagram Macarena Gómez, duramente criticada por su nueva mascota exótica La actriz ha mostrado al animal a través de su perfil de Instagram y a muchos de sus seguidores no les ha gustado nada

Macarena Gómez, al igual que muchas «celebs», acostumbra a compartir su día a día a través de las Instagram, un escenario que en muchas ocasiones parece más un campo de batalla que una red social. Y así lo ha vuelto a constatar la actriz española al publicar una fotografía con su nueva mascota.

En la imagen, una sonriente Macarena sostiene una correa que sujeta, nada más y nada menos, que una alpaca. Tal y como afirma en el pie de foto, el animal es un regalo que ha hecho a su hijo y a su pareja, Aldo Comas. «Paco, el Conquistador, un nuevo miembro en la familia. Regalo de cumple a los hombres de la casa», escribe.

Pero la sonrisa no le habrá durado mucho, debido a la gran cantidad de criticas que ha recibido. «Pero, ¿qué necesidad? Me parece una excentricidad, me da penita el animal», «Qué mínimo que expliques en qué condiciones está el animal y cómo es que te lo regalaron y no está en su hábitat natural, que es donde debería estar», son solo una pequeña muestra.

Hay algunos usuarios, incluso, que se han aventurado a hacer una reflexión más profunda acerca de cómo puede afectar su «influencia» en este tipo de actuaciones: «Como personaje público que eres deberías tener más cuidado con lo que publicas en las RRSS. Algunos no son lo que se dicen inteligentes, y de empatía y amor por los animales están peor. Al colgar esta imagen más de uno pensará: "yo quiero uno"».

La actriz, por su parte, no se ha pronunciado, pero muchos de sus seguidores han salido también a la palestra para defenderla. «Darte las gracias por dar una oportunidad de vida a un animal que en su hábitat y en su tierra sería explotado para trabajar y ser comida», expresa uno. «Pasa de lo que te diga la gente, esta alpaca sera feliz en tu familia si le das cariño, y un hábitat adaptado a sus necesidades...si yo pudiera también tendría una», asegura otro.