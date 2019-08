Instagram Duro golpe familiar para Jennifer López La cantante ha tenido que paralizar su agenda tras conocer la triste noticia

ABC Madrid Actualizado: 16/08/2019 15:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Jennifer López levanta polémica en su visita a Jerusalén

Jennifer López ha sufrido un duro golpe que le ha obligado a paralizar su agenda mientras se encuentra de gira mundial. Una de las personas más importantes para ella, con la que mantenía una relación de lo más cercana, ha fallecido dejando a JLo destrozada. Se trata de su tía Rose, la hermana de su madre. La cantante ha querido homenajearla con un vídeo además de diversas imágenes sacadas del álbum de fotos familiar.

«Hoy nos reunimos para despedir a mi tía Rose... Descansará junto a nuestro querido tío, como fue su deseo. Estuvieron toda una vida casados y tuvieron tres hermosas hijas. Primas tan cercanas que siempre parecíamos hermanas... Tengo tantas emociones mientras escribo esto», es el mensaje que acompaña a la publicación. «Además de ser fuerte, dura y una persona sin remordimientos, ella me enseñó lo que era ser una mujer trabajadora... Ella, como el resto de mujeres con las que tuve la suerte de ser criada, me enseñó a ser independiente y a no tener miedo a lo que me deparase la vida. Me enseñó a reír, bailar y estar cerca de la familia. Estoy agradecida por todo lo que ella hizo por mí. Pero creo que la recordaré más como el vídeo de arriba, riéndose con sus hermanas y su familia en cada cumpleaños, Navidad o cualquier día normal...», ha añadido recalcando el importante papel que ha tenido su tía a lo largo de su vida. «Te amo Titi, ¡me alegro de que el tío y tú estéis juntos de nuevo! Saluda a la abuela y a Titi Myrza. Os quiero a todos por siempre. Llevo tu fuerza y amor conmigo siempre. Os haremos sentir orgullosos», ha concluido.

Tras el emotivo mensaje comenzaban a llegar comentarios de apoyo a JLo, pero el que más ha destacado ha sido el su pareja Álex Rodríguez. El jugador de béisbol ha publicado una imagen familia en la que se ve a la pareja con los dos hijos de ambos e indicando que «esto es lo que más importa», un detalle que seguro ha animado a la cantante y que hará que este momento sea menos doloroso.