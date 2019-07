Instagram Avalancha de críticas a Anita Matamoros por su última foto La hija de Kiko y Makoke ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram con un comentario que ha enfadado a muchos de sus seguidores

París, Londres y San Sebastián han sido los destinos que Anita Matamoros, hija de Makoke y Kiko, ha visitado tras acabar el curso en el prestigioso Instituto Marangoni en Milán. Ahora, se encuentra en Filipinas con su fiel acompañante de viaje, su novio David Salvador, y su hermano, Javier Tudela. Además, al vivir fuera de España apenas ve a sus amigos por lo que la hija del colaborador de «Sálvame» también ha invitado a sus amigos.

Muchos famosos utilizan las redes sociales para presumir de vacaciones y compartir los momentos y paisajes más bonitos de los que disfrutan en sus días de relax. Pero no siempre las publicaciones gustan a todos por igual: en una de sus últimas instantáneas, Anita ha conseguido que los comentarios negativos llenen el «post». Una foto en la que sale en bikini, en una playa de Filipinas, ha generado una gran polémica, pero esta vez no ha sido por su cuerpo, sino por la pregunta que lanzaba a sus seguidores: «Hoy hemos ido a 4 islas y cada cual mejor. ¿Habéis venido alguna vez a Filipinas!?».

Los «likes» se acumulaban por segundos en la foto, pero también los comentarios negativos: «No, no tenemos la suerte tuya, pero vamos a otros sitios que son también muy bonitos», «No, somos pobres», «En los mapas de historia lo he visto, nótese mi desgracia», «No tenemos unos papis famosos que nos paguen todo en esta vida... Uno tiene que trabajar duro para llegar con algo de dinero a fin de mes» o «Pues los 15 días de vacaciones, que no dan en la mayoría de trabajos, con un sueldo mileurista, no da para mucha isla, disfruta tú que puedes, pero no necesito irme a Filipinas», son solo una pequeña muestra.

También ha sido comparada con su hermana Laura: «Anita deja de copiar todo lo que hace tu hermana Laura. Todo lo que hace tu hermana, vas tú y la copias. ¡Qué obsesión con Laura! Ahora pretendes hacer lo mismo que ella hace en los viajes con su novio y sus amigos...chica, eres patética».