Instagram Aurah Ruiz se venga de sus «haters» con un vestido que deja poco o nada a la imaginación La joven ha querido contestar a todos aquellos que critican sus fotografías en bikini

Desde que la extronista Aurah Ruiz abandonara la casa de «Gran Hermano Vip», en la que mantuvo un breve pero intenso romance con Suso, ha decidido sincerarse sobre numerosos aspectos relacionados con su vida privada. A través del canal «Mtmad» de «Mediaset» habla sobre su hijo y lo dura que resulta su enfermedad, sobre su expareja, Jesé Rodríguez, o aspectos más cotidianos como el transcurso su día a día.

Esta semana, la joven ha querido contestar a todos aquellos que critican sus fotografías en bikini, un contenido que prima en sus redes sociales. Así, la extronista ha estallado contra los «haters» y se ha pronunciado sobre los miles de comentarios negativos que recibe a diario. « Mis haters no quieren más en bikini, pues aquí les dejo con mi precioso dress», escribió junto a una imagen en la que aparece con un vestido con transparencias que deja poco o nada a la imaginación. Aurah se encuentra en Ushuaïa, donde acudió para salir de fiesta y escuchar en directo a la cantante Becky G.

Esta no es la primera vez que la exconcursante de «Gran Hermano VIP» se enfrenta a sus detractores. Después de sorprender sus seguidores compartiendo los resultados de sus últimas intervenciones estéticas, Aurah Ruiz estalló hace unas semanas contra toda la gente que critica todo lo que hace y los que cuestionan los cuidados que proporciona a su hijo: «Me estoy muriendo, yo no puedo dormir. Por el día no se puede… ¿Qué quieres? ¿Que esté medicada con depresión? Para estar muriéndome en otro sitio, prefiero estar haciéndolo aquí», dijo en respuesta a los que le acusan de irse por ahí en vez de cuidar del pequeño Nyan.

El hijo de la televisiva tiene una enfermedad que ella define como «lo contrario de la diabetes y que afecta a 1 de cada 50.000 niños». Por esta dolencia, el niño tiene que estar conectados a unos sensores que avisan en cada momento sobre su cantidad de azúcar en sangre, que si se desestabiliza le puede provocar la muerte.

Como resultado, Ruiz tiene que estar siempre pendiente de él, con lo cual casi no come o duerme. La televisiva insiste solicitar más atención que dinero, por parte de su expareja Jesé Rodríguez, para repartirse el cuidado del niño y poder «llevar una vida normal».