La inesperada confesión de Kim Kardashian sobre su vídeo sexual, su primer matrimonio y las drogas

Cualquiera diría que a estas alturas, Kim Kardashian ya no tiene nada con qué sorprender, ninguna revelación, ningún capítulo desconocido de su vida. Y eso es un error, porque la celebritie acaba de recordar uno de los momentos más conocidos de su biografía, el mismo que convirtió a las Kardashian es las mujeres más conocidas del mundo.

Todo empezó en 2003, cuando se plubicó un vídeo íntimo protagonizado por Ray J y la mejor amiga de Paris Hilton, también llamada Kim Kardashian. Tras el salto de la joven al estrellato muchos vieron tras la filtración la mano negra de Kris Jenner, pero ahora ha sido la propia protagonista de la cinta la que ha dado un poco más de luz sobre el asunto.

En el último episodio de «Keeping Up with the Kardashian», el programa familiar, confesaba ante su hermana, Kendall Jenner y su cuñado Scott Disick que la grabación de ese vídeo coincidió con una de las dos ocasiones en las que consumió éxtasis. La otra, fue su boda con el productor Damon Thomas. «Me casé hasta arriba de éxtasis. Esa fue la primera vez. Lo tomé solo una vez más e hice un vídeo sexual. Es como si cualquier cosa terrible que pudiera suceder me ocurriera cuando lo tomo», explicó la empresaria.

Ante la cara de sorpresa de ambos, Kim respondió «todo el mundo lo sabe, la mandíbula no paraba de temblarme durante toda la grabación». Kardashian, que siempre ha asegurado que no consume drogas y que apenas bebe alcohol, aclaró en el mismo capítulo: «La verdad es que Kendall no tiene ni idea, pero la pura verdad es que atravesé una fase muy rebelde en los últimos años de la adolescencia».