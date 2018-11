Inés Sainz: «No buscaba ser Miss España, la corona me cayó en la cabeza» Tras más de dos décadas del certamen de belleza que la proclamó como la mujer más guapa del país, la exmodelo bilbaína cumple su sueño de convertirse en escritora de la mano de Víctor Blázquez

Gema Conty

Pocas cosas le quedaban por hacer a Inés Sainz. Coronada Miss España en 1997, con más de dos décadas en el mundo de la comunicación y el marketing, su empresa -Back Up Comunicación y Prensa- y su propio canal en YouTube... tan solo le quedaba cumplir su sueño de niña: escribir su propio libro. «Con la Miss en los talones» es el debut literario de la exmodelo con el que ha podido tachar algo más en su lista de cosas pendientes. Una aventura en la que ha estado acompañada por Víctor Blázquez como coautor de esta novela de enredos que combina la comedia con un toque de romanticismo.

Sus caminos se encontraron gracias a un amigo común. Blázquez quería experimentar en este género después de nueve libros de thriller y terror y necesitaba a alquien que le ayudara a «aterrizar en el mundo de la alfombra roja». «Sobre todo porque quería una mano femenina», explica Blázquez en una entrevista con ABC, junto a la exmodelo, sobre su unión literaria. Forman un gran tándem, ella se encarga de lo suyo, la parte de comunicación, estrategia y comunicación, y él, del estilo del libro. «Nos compenetramos muy bien, hacemos muy buena pareja», dicen ambos a la par con un sonrisa.

Se trata de una novela en la que la personalidad de Sainz impregna a cada uno de los personajes que aparecen en ella. «Es muy sencillo identificarse con las dos protagonistas y eso siempre es un punto importante en una novela, porque hay muchas veces que estás viendo una peli romántica y todos los protas piensan: 'me encantaría identificarme contigo pero realmente no eres ni de mi estatus ni nada'», comentan. Esperan que este primer trabajo juntos solo sea el principio de un viaje muy largo lleno de aventuras y que pronto puedan estar hablando de una segunda parte e, incluso, de una película basada en el libro.

Empresaria de éxito

Desde que ganó el título de Miss España en 1997, Sainz no ha dejado de trabajar. Lo cierto es que ser modelo no era lo buscaba: «Me cayó una corona en la cabeza. Me ponían un Ferrari delante y ponía la misma cara que si me ponían un 600... con esas cosas no me inmuto en absoluto. Valoro mucho la vida sencilla con mi familia y amigos». Empezó por ese camino para tener que dejar de pedir dinero a sus padres, pero en sí ese mundo «tiene esa parte de vanidad» que no va con ella.

Como muchas modelos después de ganar ese galardón, Sainz tuvo que reinventarse. Decidió dedicarse a su verdadera pasión: la comunicación, aunque siempre muy ligada a la moda. Ha conseguido, con mucho esfuerzo y horas de trabajo, convertirse en una empresaria de éxito. «No paro, pero es cierto que parece más de lo que es porque las redes sociales son muy engañosas. Tengo cosas porque ha habido dos años que aposté por mi marca personal y de repente se ha convertido en el mejor cliente de mi agencia, pero llevo una vida muy sencilla», dice a la vez que asegura que lo que aparece en sus redes sociales no es reflejo de la realidad: «Todo lo que llevo puesto es prestado, soy una persona muy sencilla. Lo que más me puede gustar es estar en Bilbao con mis amigos, haciendo una barbacoa, en el campo o en una montaña y, a poder ser, sin redes ni wifi».