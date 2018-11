Idris Elba se corona como el hombre más sexy de 2018 Es el segundo hombre negro que obtiene este reconocimiento. El anterior fue Denzel Washington hace más de dos décadas, en 1996

Se puede decir que Idris Elba (46 años) es un hombre con suerte. No solo ha conquistado a medio mundo con su interpretación y ha sido condecorado en 2015 con la Orden del Imperio Británico por su labor artísitca, sino que también acaba de convertirse en el hombre más sexy del mundo.

La revista «People» se ha decantado este año por el actor, productor y guionista pues se ha convertido en «una de las estrellas más importantes y más sexys de Hollywood». Un honor que Elba no se esperaba, como bien ha declarado a la misma publicación.

«Venga ya, ¿en serio?. Me miré en el espejo. Eché un vistazo. Fue como: 'Sí, tienes un puntito sexy hoy'. Pero, para ser honestos, solo fue una sensación agradable. Fue una sorpresa estupenda, un chute de ego», dijo el protagonista de películas como «Thor» o la serie «The Wire».

Es el segundo hombre negro que obtiene este reconocimiento. El anterior fue Denzel Washington hace más de dos décadas, en 1996. Releva así al cantante de country Blake Shelton, que fue elegido en 2017, y a Dwayne Johnson, un año antes. La revista lleva tres décadas designando al hombre más sexy del año. Concretamente desde 1985, cuando eligieron a Mel Gibson.

Llegar al momento en el que se encuentra no ha sido fácil para el actor. Creció en una familia humilde y le ha costado hacerse un hueco. Ha trabajado como camarero y como portero de discoteca y, como aseguró en una entrevista con ABC, se siente muy afortunado de «tener una vida llena de privilegios», pero no se siente superior a nadie. Y añadía: «Siempre he sido una persona muy humilde, por mis raíces y porque mi familia así me lo enseñó».