El hermano de Diana de Gales hace caja con su muerte Charles Spencer está vendiendo copias del discurso del funeral de la princesa, por 33 euros, en la tienda de regalos de la mansión familiar de Althorp

ABC Actualizado: 03/09/2019 10:53h

Cuando se acaban de cumplir 22 años del fallecimiento de Diana de Gales -el aniversario fue el pasado 31 de cotubre-, sale a la luz que su hermano, Charles Spencer, está vendiendo copias de la elegía de su funeral, por 33 euros, en la tienda de regalos de la mansión Althorp, casa familiar de Lady Di situada en Northamptonshire, Inglaterra, según adelanta el «Daily mail».

Bajo el título «Earl Spencer's Tribute to Diana, Princess of Wales» -de 25 páginas-, el hermano de Lady Di vende las últimas palabras que le dedicó a su hermana en la abadía de Westminster el 6 de septiembre de 1997 durante su funeral e, incluso, quienes lo compren físicamente podrán hacerse con un autógrafo de Spencer.

Fuentes cercanas a los Príncipes Guillermo y Harry aseguran que no les ha hecho mucha gracia lo que está haciendo y la imagen que está ofreciendo. La relación entre ellos no es muy buena, incluso, Charles Spencer no fue al bautizo de Archie, lo que supone una prueba más del enfado de ambos con su tío.

La decisión de Charles Spencer de hacer caja con su hermana daña todavía más su imagen, que ya estaba tocada después de que el que fue un día el mayordomo de Diana de Gales hiciese público que le negó ayuda a la princesa después de que se separase del Príncipe Carlos. La madre del Duque de Cambridge le solicitaba vivir en mansión de Althorp. «Sé que estarás decepcionada, pero estoy haciendo lo correcto por mi mujer y mis hijos. Siento no poder ayudar a mi hermana. Sé que la manipulación y el engaño son parte de tu enfermedad. Le ruego a Dios que estés siendo tratada por tus problemas mentales», le decía a su hermana.