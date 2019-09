La guerra de los Alba se traslada a la fiesta de Luis y Amina a publicación de las memorias de Cayetano empaña la celebración del 18 cumpleaños de sus hijos en el Palacio de Arbaizenea de San Sebastián

Seguir Angie Calero @AngieCalero Madrid Actualizado: 07/09/2019 00:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los mellizos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova no quieren ser personajes públicos. Así lo hicieron saber Luis y Amina Martínez de Irujo Casanova el pasado 25 de julio, cuando alcanzaron la mayoría de edad y enviaron un escrito a través de sus abogados a los medios de comunicación. Así, los chicos -que esta tarde celebran su puesta de largo en el Palacio de Arbaizenea en San Sebastián-, quería n huir del foco mediático. Pero lo que entonces no imaginaban es que la publicación esta misma semana de las memorias de su padre -«De Cayetana a Cayetano», por La Esfera de los Libros- convertiría su fiesta de cumpleaños en un acontecimiento clave para medir los estragos que el libro ha causado en el seno de la aristocrática familia.

El texto, donde el duque de Arjona relata los secretos más íntimos de su vida y los de su familia, no ha sentado nada bien al resto de los Alba. De sus tres hermanos mayores -Carlos, Alfonso y Jacobo-, Cayetano dice que ya ha aceptado que no le quieran. Sin duda, son los que peor parados salen con la publicación.

La duda de Eugenia

La presencia de Eugenia Martínez de Irujo está en el aire. Aunque en un principio había confirmado su asistencia junto a Narcís Rebollo -incluso, les ha regalado a sus sobrinos el deejay que pinchará en la celebración-, parece que ahora la duquesa de Montoro se está replanteando acudir a Arbaizenea. Hace unas semanas, la pequeña de los Alba ya expresó a Cayetano -su «hermano favorito», según ha dicho en más de una ocasión- su malestar por las declaraciones que vertió en una tertulia de televisión, donde contó demasiadas intimidades de Doña Cayetana y compañía. Ahora, las explosivas memorias de Cayetano han incrementado su enojo.

Quien sí confirmó ayer a ABC su asistencia es Fernando Martínez de Irujo. El marqués de San Vicente del Puerto es quien mejor se lleva con todos y el más conciliador. En conversación telefónica con este periódico, aseguró que ha empezado a leer el libro y que lo terminará a la vuelta de San Sebastián. Sobre el contenido del texto, prefirió callarse.

Cuando se anunció la publicación de «De Cayetana a Cayetano», varios medios se animaron a comentar que los muros del Palacio de Liria se tambalearían y los protagonistas de los lienzos de Tiziano y Goya cobrarían vida para defender el honor de la difunta duquesa y de su primogénito, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, actual duque de Alba y quien ejerce como gestor de la Casa y la Fundación Alba desde la muerte de su madre.

Titulares de impacto

A finales del pasado julio, llegó a las redacciones la nota de prensa del libro ofreciendo entrevistas de promoción al duque de Arjona. La revista «XL Semanal», que se distribuye junto a este periódico, publicó hace una semana una extensa e impactante entrevista. El titular de portada ilustraba con unas declaraciones lo realmente destacable en la vida del duque de Arjona: «La cocaína me perturbó por completo. Yo vivía con una obsesión: seducir a mujeres. Ninguna se resistía». En el interior, otro espeluznante titular: «Hasta los veintitantos años, si se hubiera muerto mi madre, no me habría importado. Luego, la perdoné. Soy como ella». De esta entrevista se ha hecho eco toda la prensa del país y Cayetano ha decidido paralizar la promoción de sus memorias.

La razón de esta marcha atrás la contaba esta semana la periodista Beatriz Cortázar en los micrófonos de esRadio: «El libro de Cayetano era una revancha contra su hermano Carlos, y al final no se está hablando de su hermano». Y es que, el duque de Arjona -a propósito de sus adicciones, su paso por la Cienciología y sus relaciones siendo menor de edad con mujeres de 50 años, aunque su actual novia, Bárbara Mirjan, tiene 23-, se ha dado cuenta de que todos los detalles que cuenta en su libro han hecho que su conflicto con el actual duque de Alba quede en un ultimísimo plano.

Cayetano Martínez de Irujo (56 años) y Bárbara Mirjan Aliende (24) empezaron a salir en 2016, tras conocerse en una fiesta en Marbella - JUANJO MARTÍN

Él era el elegido

Cayetano pretendía dejarle claro a su hermano mayor -y a todos aquellos que le lean- que aunque a Carlos le tocó en suerte ser el heredero del ducado de Alba por una cuestión de nacimiento, su madre habría querido que él gestionara el patrimonio familiar. Este supuesto ajuste de cuentas con Carlos se ejemplifica en los documentos que Cayetano aporta en el libro: unos papeles donde su madre expresaba ante notario sus deseos de que el jinete continuara gestionando la Casa de Alba y la Fundación tras su muerte.

Fuentes cercanas al Palacio de Liria restan importancia al relato de Cayetano, asegurando que el libro «no tiene ni pies ni cabeza». El duque de Alba «no lo ha leído ni tiene intención de incluirlo en la biblioteca de su despacho en Liria. Está curado de espanto con su hermano. De hecho, hace relativamente poco comentó que no hay que hacerle mucho caso». Respecto a esos documentos, afirman fuentes cercanas al duque de Alba que «no tienen ninguna validez» porque, en el momento en que la duquesa murió, sus propiedades pasaron a Carlos y desde entonces él es el único con potestad para decidir sobre ellas.

Si el duque de Arjona siempre se ha sentido solo y poco arropado -así lo ha hecho ver en cada una de las declaraciones que ha realizado sobre su familia a lo largo de su vida-, parece que ahora va a sufrir el distanciamiento total con sus hermanos. La última vez que se le vio compartir espacio con ellos fue en el Palacio de Liria hace casi un año, precisamente durante la boda de Fernando Huéscar, el primogénito de Carlos, con Sofía Palazuelo. Abandonó la celebración a mitad tarde para contar detalles del enlace en un plató de televisión.

Pese a todo, parece que el conflicto entre los hermanos Alba no ha pasado (todavía) a sus hijos, quienes sí asistirán esta tarde a la fiesta de cumpleaños de sus primos Luis y Amina.