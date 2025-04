Gabriel, examante de la mujer de Mainat: «Quiero ir a Supervivientes para ayudar a Ángela»

Han pasado 17 días desde que Ángela Dobrowolsky , la mujer de Josep María Mainat ingresara en prisión por orden del juzgado de Instrucción nº 28 de Barcelona tras quebrantar por segunda vez la orden de alejamiento vigente respecto al famoso productor al intentar entrar en su vivienda de Canet de Mar por el tejado. En todo este periplo judicial, Ángela ha cambiado hasta en tres ocasiones de abogados, y ha pasado de vivir rodeada de gente a compartir celda con otras presas desconocidas . Pero hay una persona que no está dispuesta a abandonarla hasta el final, Gabriel Castro , el que fuese conocido como el escort y amante de Ángela mantiene contacto a diario con ella desde la cárcel, tal y como explica en exclusiva a ABC.

«Este domingo tenía previsto haber acudido en persona a verla, pero hemos tenido que posponer el bis a bis. Pero hablo con ella todos los días y la encuentro más fuerte anímicamente que al principio», explica. Y es que, aunque siempre se ha mantenido la versión de que ambos eran amantes o que incluso Ángela le habría contratado como escort, este aclara su relación: «Ángela es amiga y siempre lo será. Es una persona que con sus problemas todo el mundo le ha dado la espalda y la han dejado sola y yo a mis amigos no les dejo tirados». Aprovecha también para aclarar públicamente que no es ni ha sido escort en su vida. «Soy mecánico, me saqué el título en el Instituto Mare de Déu de la Mercè en Barcelona», dice.

Gabriel, haciendo sus labores como mecánico

Gabriel está dolido con la imagen que se ha dado de él y las etiquetas que le han colgado sin comprobar siquiera si tenía antecedentes: «Lo que más me ha molestado es que digan que soy un maltratador, escort y que tengo problemas con la justicia. Que me pongan como un delincuente…». Para demostrarlo, aporta a ABC el certificado oficial de que no tiene antecedentes penales.

Lo que sí está es muy preocupado por Ángela , cuyos primeros días en prisión no han sido fáciles. Según lo que le ha ido contando en sus conversaciones, la mujer de Mainat sufrió ataques de ansiedad al principio por el shock que le supuso encontrarse sola en la cárcel. «Es una persona que le gusta estar en todos lados y en prisión está encerrada y no depende de ella su tiempo», aclara. Sobre el último asalto a la que fue su casa de veraneo en plena noche de Reyes, Dobrowolsky alegó ante el juez que necesitaba ver a sus hijos. Algo que Gabriel tiene muy claro «a sus hijos los echará de menos toda su vida y hasta que no los tenga los echará de menos. Aunque ahora prefiere no pensar en cuándo saldrá porque tampoco lo sabe».

Vida en la cárcel

Ángela sale al patio con el resto de reclusas y está intentando integrarse con las compañeras, al menos la de su celda. Porque lo de tener amigas ni se lo plantea « es una persona desconfiada con la gente », argumenta Gabriel. Este joven de origen latino reconoce que no han hablado sobre el allanamiento de morada a una de las casas de Mainat que ambos cometieron y fueron captados por las cámaras. «No hemos hablado sobre si nos arrepentimos, no fue planificado fueron otros motivos (que prefiere no explicar)». Pero su amiga Ángela no quiere comprometerle más por eso la última vez actuó en solitario.

Aunque sabe que no es lo correcto la defiende porque actúa por desesperación: «se ha quedado sin casa, sin hijos, sin nada después de estar acostumbrada a tenerlo todo y llevar una vida como la que ella llevaba». Gabriel tiene un propósito y es ayudarla a costearse la defensa judicial y conseguir que sea puesta en libertad para ello tiene un sueño que espera alcanzar: «Me gustaría ir a Supervivientes y ganar el concurso y así podría ayudar a Ángela en su defensa» . Confiesa estar en forma física y psicológicamente para aguantar el reto que supone sobrevivir en la isla. «Yo ya lo he hecho en ocasiones, estoy preparado». Todo es posible, al menos tiene un casting.