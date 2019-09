Fran y Kiko Rivera, enfrentados por la herencia de Paquirri El Dj ha asegurado que, pese a que quiere mucho a su hermano, siempre defenderá a Isabel Pantoja

Las pertenencias del torero Francisco Rivera, conocido popularmente como « Paquirri», sigue aún hoy enfrentando a los hermanos Rivera e Isabel Pantoja. Parecía que el asunto estaba más que olvidado, pero la participación de la tonadillera en el programa «Supervivientes» (plató en el que contó la historia de amor con el diestro) ha vuelto a revivir viejas rencillas.

Isabel Pantoja nunca ha dejado entrar en Cantora a Fran y Cayetano Rivera para recoger algunos de los objetos personales y recuerdos del diestro que, según la tonadillera, además desaparecieron tras un robo en la finca. Una versión que no creen los hijos del diestro que siguen reclamando las cosas de su padre. «Oye, queremos las cosas de papá», dijo Fran Rivera tras las declaraciones de la cantante, además de asegurar que utilizaba la memoria de su padre cuando le convenía.

Ante estas palabras y, pese a la buena sintonía que reinaba entre los hermanos, a Kiko Rivera no le han gustado las acusaciones y ha decidido posicionarse a su favor. «Yo me llevo muy bien con mi hermano Fran, nunca hemos tenido una relación de todos los días. Le quiero un montón y le deseo que todo le vaya muy bien. Pero igual que yo hago cosas que no él no comparte, él hace cosas que yo no comparto», ha asegurado Kiko Rivera recientemente en un espacio televisivo.

Y zanja, dejando claro cuál es su postura en este enfrentamiento que comenzó hace ya más de tres décadas: «Yo siempre me pongo de la parte de mi madre. Yo soy muy normal, intento llevarme bien con todo el mundo, pero si me tocan salto. No me gusta atacar a la gente y mucho más a la gente que quiero, tanto quiero a mi hermano como a mi hermana.

Su hermano Fran Rivera no ha tardado en responder, asegurando que entiende perfectamente la postura de Kiko. «Mi madre interpuso una demanda, la ganó y cuando la iban a ejecutar lo paré yo, porque vino Kiko a mi boda y le pedí a mi madre que parase eso para ver si solucionábamos las cosas por las buenas», responde en «Espejo Público». «Lo que es incoherente es que dos niños no tengan las cosas de su padre. Son cosas personales de mi padre, yo tengo 45 años y quería esas cosas cuando tenía 10. El juez dijo lo que era para cada uno, justamente se declara un robo y dicen que se han robado esas cosas que eran de Cayetano y mías», sentencia Fran Rivera.