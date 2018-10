Se filtra el documento que firmó Cristiano Ronaldo con la mujer que le acusa de violación Ambas partes rubricaron este acuerdo con el fin de que el supuesto encuentro sexual no saliese a la luz a cambio de dinero

ABC

Actualizado: 08/10/2018 13:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Por si no tuviera suficiente ya Cristiano Ronaldo con lo publicado hasta el momento y la acusación de violación por parte de Kathryn Mayorga, ahora el diario alemán «Der Spiegel» ha publicado el documento que detalla el acuerdo que habría alcanzado el futbolista portugués la modelo tras mantener un encuentro sexual en 2009.

En el documento al que llegaron en su momento se puede ver que la cifra que acordaron por guardar en secreto este encuentro, que ella segura que fue una agresión sexual, fue de 375.000 dólares. Pese a este, Mayorga interpuso la semana pasada una demanda contra el astro portugués. «No hay dudas sobre la autenticidad del documento», indicó «Der Spiegel» sobre el acuerdo en el que se puede apreciar la firma del jugador y Mayorga,a demás de sus abogados. En el docuemento firmado, el futbolista habría utilizado un pseudónimo, «Topher».

Tras la acusación de violación de Mayorga y la enorme difusión en los medios de comunicación, Ronaldo no tardó en negar las acusaciones: «Niego firmemente las acusaciones que se han lanzado contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. A pesar de que puedo aclarar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mi costa .Mi conciencia clara me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de cualquier investigación y de todas ellas».

Imagen del acuerdo que publica el citado medio alemán - «Der Spiegel»

Mayorga afirma que conoció al delantero en un hotel de Las Vegas en 2009 y que tanto ella como una amiga aceptaron la invitación de subir con él y un grupo de amigos a su suite. Allí, según su declaración en la denuncia, Cristiano le invitó a entrar en el jacuzzi; pero cuando se estaba cambiando en el baño, el portugués se le acercó, se desnudó y le pidió que le hiciera sexo oral, a lo que ella se negó. Entonces, la habría llevado por la fuerza a una habitación para agredirla sexualmente pese a su negativa.