Felipe Juan Froilán y Mar Torres se dejan de seguir en Instagram

Mar Torres ha pasado de ser la discreta novia de Felipe Juan Froilán , de cara dulce y aniñada, a convertirse en una influencer más que se exhibe en su Instagram –cuenta pública desde este lunes– con posados en bikini e imágenes poniendo morritos. En menos de una semana, la joven, nieta del fundador de El Pozo, ha dejado el anonimato que tenía, pese a ser la novia del hijo de la Infanta Elena desde verano de 2017, para reinventarse e intentar conseguir cuantos más adeptos mejor a golpe de imágenes sensuales y otras publicitarias, en las que desvela sus retoques estéticos .

El motivo podría estar en la ruptura con Felipe Juan Froilán . Ambos de han dejado de seguir en las redes sociales, por lo que ya no importaría tanto tener un perfil más público. Ahora que podría ser la ex del nieto del Rey Don Juan Carlos –el medio Vanitatis ya da por finalizado el noviazgo– podría querer relanzar su carrera profesional y dejar atrás su discreta vida.

Otra prueba de esta posible ruptura con el hijo de la Infanta Elena sería que no cuenta con ninguna imagen en Instagram junto a Felipe Juan Froilán. Su relación ya era oficial, por lo que no sería necesario preservar su identidad. Eso no quita que, en el caso de que hayan roto su relación, no vuelvan juntos. Ya lo dejaron una vez, así que no sería raro.

La joven, que estudia en la prestigiosa universidad madrileña CIS College for International Studies –la misma que la de su pareja y su hermana, Victoria Federica de Marichalar–, también ha hecho ciertos cambios en su cuerpo. Ha perdido algunos kilos y cuenta con un físico trabajado de gimnasio. Su color de pelo tampoco es el mismo. Ahora luce una tonalidad bastante más clara.

La próxima semana se someterá a una intervención de bichectomia , «una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro», según explica la propia Mar Torres en última publicación de Instagram.

Noticias relacionadas La metamorfosis de la novia intermitente de Felipe de Marichalar