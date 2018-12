Así felicitan la Navidad las otras Casas Reales

La Casa Real española no es la única que ha querido ofrecer sus mejores deseos para el próximo año, también otras Familias Reales lo han hecho. Los Duques de Cambridge y de Sussex han divulgado sendas fotografías con sus respectivas familias para felicitar a los británicos estas fechas tan especiales.

El fotógrafo Matt Porteous, que ya ha retratado a la Familia Real británica en anteriores ocasiones, fue el encargado de tomar las instantáneas al Príncipe Guillermo, su esposa Catalina y los tres hijos de la pareja. El Príncipe Jorge, de cinco años, la Princesa Carlota, de tres, y el Príncipe Luis, de siete meses, aparecen en una estampa de lo más otoñal en medio de un bosque acompañados de sus padres. Los cinco miembros de la familia van ataviados con ropa informal campestre en sintonía con el entorno, y muestran un gesto relajado y sonriente.

Por su parte, el Príncipe Enrique y su mujer, Meghan Markle, escogieron para felicitar la Navidad una foto del día más especial que les ha brindado este 2018: el de su boda, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo. De espaldas, cogidos de la cintura y observado los fuegos artificiales, así es como aparece el matrimonio, que espera su primer hijo. La instantánea, en blanco y negro, corresponde a la segunda celebración que organizó la pareja para festejar su enlace en el Castillo de Windsor.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.



The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj