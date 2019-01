La eterna lucha de la hermana de La Veneno: «Pidió socorro horas antes de que la matasen» La hermana de Cristina Ortiz habría presentado un informe forense que vendría a contradecir la primera autopsia

El 9 de noviembre de 2016 hallaban el cuerpo sin vida de Cristina Ortiz, más conocida como La Veneno, en su casa con un fuerte golpe en la cabeza. La autopsia apuntó que su fallecimiento se debía a una ingesta somníferos y alcohol junto a una caída en el baño que acabó con su vida, y se cerró el caso. Hasta este fin de semana, cuando sus familiares han aportado pruebas que darían indicios sobre un supuesto asesinato.

Según adelantaba la revista «Corazón», su hermana habría presentado un informe forense que vendría a contradecir la primera autopsia. Un documento en el que se detalla que la muerte fue violenta y que La Veneno intentó defenderse, ya que existirían lesiones de lucha o defensa. Así lo explica su hermana Mari Pepa Ortiz a través de su perfil de Instagram: «Cristina pidió socorro horas antes de que la matasen», escribió el pasado mes de noviembre en la red social. «La muerte de mi hermana no es un circo es una muerte que se cometió de forma terrible con mucha crueldad y la policia tiene que dar explicaciones», y asegura que va a luchar porque se conozca la verdad sobre la muerte de La Veneno: «Tengamos la esperanza en la justicia. Aún no se ha terminado lo que no se empezó».

Desde el primer día que se conoció la muerte de La Veneno, muchos hablaron de una muerte violenta, debido a múltiples contusiones por todo el cuerpo, incluso se llegó a hablar de un ajuste de cuentas. Incluso un mes antes de su muerte, La Veneno publicó un libro de memorias titulado «¡Digo! Ni puta, ni santa!», en el que desvelaba muchos de sus amantes famosos. En una revista afirmó que, sin embargo, se guardaba otros muchos nombres, no por miedo a las demandas, sino a que la asesinasen. «Yo he estado con gente tan importante que con un dedo muevo España», sentenciaba.