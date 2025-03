El emotivo mensaje del hijo de José Antonio Reyes el día que habría cumplido 37 años

José Antonio Reyes fallecía en junio de 2019 a los 35 años como consecuencia de un grave accidente de tráfico que se producía en un desplazamiento desde Almendralejo a Sevilla. El futbolista volvía de un entrenamiento con el Extremadura UD, equipo en el que jugaba en la actualidad, y junto a él viajaban también dos familiares.La muerte del futbolista dejó devastado al mundo del deporte y a una familia entera, al fallecer junto a él también su primo Jonathan.

Reyes tenía un hijo, de 12 años, fruto de su relación con la piloto Ana López , y dos hijas, Noelia , de seis años y Triana , de dos, con la que era su actual mujer, Noelia López . Todos ellos se han enfrentado estos últimos meses a la época más dura de sus vidas y no han dudado a la hora de expresar su sufrimiento y también agradecimiento por el apoyo recibido a través de las redes sociales.

Instagram

José Antonio , el hijo mayor de Reyes no duda en homenajear a su padre a través de este espacio y ahora, cuando su progenitor hubiera cumplido 37 años, ha querido enviarle un emotivo mensaje de felicitación. «Hoy es tu cumpleaños y quiero felicitarte porque eres el mejor padre que he tenido y se que desde ahí arriba me sigues cuidando. Te echo de menos y nunca te voy a olvidar! Te quiero papa», ha escrito en su cuenta de Instagram.

La foto con la que el joven felicita a su padre Instagram

Junto al mensaje, ha publicado varias instantáneas a orillas del mar al lado de un mensaje escrito en la arena, envuelto en un corazón, en el que se puede leer: «Felicidades papá». Además, en el mismo post el joven, que, al igual que reyes, es futbolista - Juega como delantero en el Real Madrid infantil B - ha compartido numerosas instantáneas junto a su progenitor.

Instagram

El joven suma en su perfil de Instagram cerca de 69.000 seguidores, con quienes comparte algunos detalles sobre su vida privada, homenajes a su padre o logros en su trayectoria como deportista.