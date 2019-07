Los Duques de Sussex crean su propia fundación tras separarse de los Duques de Cambridge Tras abandonar la fundación que compartían con Catalina de Cambridge y el Príncipe Guillermo, Meghan Markle y el Príncipe Harry han creado su propia organización benéfica

ABC Madrid Actualizado: 19/07/2019 00:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ya es oficial: los duques de Cambridge y los de Sussex están separados

Meghan Markle y el Príncipe Harry compartían la organización benéfica Royal Foundation con los Duques de Cambridge. Sin embargo, hace unos días se conocía que dejarían de trabajar juntos en esta fundación, que los hijos de Lady Di crearon hace diez años años, lo que hizo avivar los rumores de una posible crisis entre los matrimonios.

Los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex - Gtres

Tras la separación, The Royal Foundation, pasó a llamarse Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge, estando únicamente al cargo de Catalina Middleton y el Príncipe Guillermo. Pasadas unas semanas, los Duques de Sussex, lejos de quedarse con los brazos cruzados, han creado su propia fundación para seguir llevando a cabo obras de benéficas, a la que han denominado Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex.

Para el buen funcionamiento su fundación, Meghan y Harry cuentan con la ayuda de Natalie Campbell, quien se encargará del proceso de organización y la elección de las causas en las que se centrará Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex.