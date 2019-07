¿Dónde estaban estos famosos cuando el hombre llegó la Luna?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

José Luis Garci José Luis Garci - Oscar del Pozo Debimos ser veinte millones de personas aquella noche pegados al televisor en España. Recuerdo que, mientras esperábamos la llegada del hombre a la Luna, ponían la película «Confidencias de medianoche», con Rock Hudson y Doris Day. Una comedia estupenda sobre el teléfono compartido, una realidad que todavía había en España, por el tiempo que tardaban para darte una línea. Nunca olvidaré que cortaron el filme seis minutos antes del final para conectar con Cabo Cañaveral, por el alunizaje. Todo el mundo se quedó con ganas de saber cómo acababa la película. Y nunca pusieron el final. Entonces Jesús Hermida empezó a hablar y hablar y hablar. Horas. Me asomé a la calle y vi cómo las casas del barrio se iban apagando. Entonces me interesaba muchísimo la ciencia-ficción, estaba empezando a escribir el libro de Bradbury... Y ver esos Gullivers gigantes -los Apolos aquellos- era una cosa impresionante. Llegó la hora maravillosa y vimos cómo pisaron la Luna por primera vez. Algunos sentimos cierta decepción, porque allí no había nada. No esperábamos monstruos de novela, de aquellas portadas con chicas en minifalda y alienígenas verdosos, pero fue algo digno de verse. Al final se equivocó el poeta Jaime Gil de Biedma cuando dijo: «Ahora que de todo hace ya veinte años», porque ¡de todo hace ya cincuenta! Pienso en cómo era España, el mundo, el planeta... Creo que no habrá nada parecido a aquello, ni siquiera la llegada a Marte. Decimos que la gran revolución que es internet. Pero aquel impacto tan grande solo sería igualado por el descubrimiento de una raza extraterrestre. Es curioso que después se haya ido tan poco a la Luna. Eso alimenta hipótesis conspirativas. Lo que es verdad es que hace cuarenta años que nadie la pisa. Yo esperaba ver ruinas de viejas civilizaciones extraterrestres y mis amigos me decían: «¿Has visto a alguien de los tuyos?» ¡Qué tiempos! ¡Qué sensación! No parecía real cuando dijeron. «Es un pequeño paso para el hombre».

Joan Magarit Joan Magarit - EFE/Toni Garriga «Aquella noche empezó mi segunda vida» Aquella noche mi mujer estaba a punto de dar a luz. La llegada a la Luna quedó unida al nacimiento de mi hija Joana, que nació deficiente. Empezó mi segunda vida.

Karina Karina - ABC «Me quedé alucinada pensando en cómo había sido posible» A mí me pilló en pleno verano. Lo vi en un restaurante de carretera, donde paramos a comer o a merendar, no lo recuerdo, pero estábamos tomando algo. Venía de Lugo para Madrid, para casa. Habíamos trabajado la noche. Me quedé alucinada. Sobre todo pensaba en cómo había sido posible. Estaba Jesús Hermida dando la noticia en la televisión. Fue muy impactante. Toda la gente del bar estaba alucinando. Había gente muy sorprendida y también mucho incrédulo. Yo solo pensaba en la potencia de la mente humana para conseguir eso. Al llegar a casa mis padres estaban muy impactados con las imágenes del hombre en la luna, la huella y la bandera de Estados Unidos. Fue muy fuerte.

José Manuel Parada José Manuel Parada - ABC «La gente decía que todo era un decorado muy bien hecho» Estaba visitando a unos parientes en la cuenca minera del Bierzo que tenían televisión en la casa. La pusieron y comentaban: «Mira lo que inventa la televisión, ¡que el hombre está en la Luna! Eso no hay quien se lo crea». No se creían que estuviera el hombre en la Luna y mucho menos que estuviera el mismísimo Jesús Hermida. Decían que todo era un decorado muy bien hecho que parecía de verdad. Yo ni me lo creí ni deje de creer. En aquella época había cosas que me interesaban más. Lo que sí que me sorprende es que después de tantos años haya gente que siga pensando que lo de que el hombre llegó a la Luna fue un invento. Creíamos que después de la Luna iríamos a Marte, pero nada de nada.

Pérez-Reverte Arturo Pérez-Reverte - ABC «Al día siguiente me pasé la tarde en un bar, leyendo los detalles» Estaba en Lanjarón, veraneando con unos tíos míos. Yo tenía 17 años y recuerdo que al día siguiente bajamos en el Seat 600 de un amigo a Granada a comprar los periódicos y me pasé la tarde en un bar, sentado a la sombra, leyendo los detalles de la aventura espacial estadounidense. Y luego, por la noche, fuimos a una discoteca de Lanjarón que se llamaba Luna Azul. Fue un día muy lunar.

Antonio, Los del Río Antonio, Los del Río - ABC «Subirnos a un avión en 1969 era como ir a la Luna» Subirnos a un avión en 1969 era como ir a la Luna. Que el hombre pisara la Luna fue un acontecimiento sensacional, algo increíble. Estaba todo el mundo viendo la televisión.

Fernando Savater Fernando Savater - ABC «Era algo con mucho impacto y nos tenía impresionados» Me encontraba con unos amigos con los que lo comenté, aunque no recuerdo nada detalladamente. Era algo con mucho impacto y nos tenía impresionados.

Carme Riera Carme Riera - Elena Carreras «Estábamos pegados al televisor: era algo maravilloso» Estaba en Málaga unos cursos de verano. Estábamos pegados al televisor. Era algo maravilloso. Cuando volví a Mallorca, la gente no se lo creía, decían que era algo imposible.

Andrés Trapiello Andrés Trapiello - ABC «Llegué tan cansado del campo que me venció el cansancio» Yo tenía 16 años. Recuerdo que estaba con mi familia en un lugar idílico de León, en una comida campestre. Allí solo se hablaba de lo que iba a suceder aquella noche. Pasé la tarde en el campo al lado de sacerdotes y otras figuras; parecía una escena decimonónica. Por la noche nos quedamos los más jóvenes. Pero como llegué tan cansado del campo, me venció el cansancio.

Lluís Pasqual Lluís Pasqual - ABC «Los periódicos empezaron a contar que era un “fake”» Mi padre compró una televisión en Andorra cuando ni siquiera había; a Barcelona no llegaba. Primero no me había acordado de nada, pero recuerdo que teníamos una televisión, pero no todo el mundo. Varios vecinos vinieron a casa a ver el alunizaje, a ver qué ocurría en la Luna. Era muy tarde, como las 4 de la mañana… Tenía 18 años. En el 69 fue mi primer viaje al extranjero, a París, y ahí descubrí que la televisión no siempre decía la verdad; recuerdo que los periódicos empezaron a contar que era un «fake», una mentira, un montaje de los americanos porque las sombras no se correspondían… Me sorprendió muchísimo porque la TV era la verdad, la ley. Recuerdo la casa de mis padres con vecinos.

Salomé Salomé - ABC «No me sorprendió demasiado: siempre he creído en el hombre» Estaba en Madrid, preparando mi boda. Recuerdo que nos alojamos mi madre, mi marido y yo en el Hotel Mindanao, que se había inaugurado hacía poco. Vimos la llegada del hombre a la luna en la televisión de uno de los salones. Ya sabíamos que los viajes espaciales existían y llevaban tiempo informando sobre este tema. No me sorprendió demasiado. Lo único que me sorprendió fue la velocidad a la que habían ido. Siempre he creído que los hombres somos capaces de las cosas más hermosas y maravillosas del mundo. Y también de las más crueles, claro.

Antonio Colinas Antonio Colinas - ABC «Mi mirada no se apasiona con las conquistas espaciales» Tenía 23 años y el recuerdo me lleva a las turbulencias de la primera juventud. Mi mirada no se apasiona con las conquistas espaciales; prefiero pensar sobre el misterio del espacio.

Rosa Montero «Ya hubo alguno en el bar que dijo “¡Eso es mentira!”» Tenía 18 años. Me bajé a las dos de la mañana a un bar con tele. Lo vi con mucha emoción y ya hubo alguno que dijo «¡Eso es mentira!». Era de noche, asi que luego salías y la veías.

Luis Alberto de Cuenca Luis Alberto de Cuenca - ABC «Supuso el triunfo de la imaginación sobre la realidad» Estaba de vacaciones. Fue algo emocionante, en absoluto baladí. Y más para mí, que soy aficionado a la ciencia ficción. Supuso el triunfo de la imaginación sobre la realidad.