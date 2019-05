Darek arremete contra Ana Obregón: «El despecho es muy malo» El modelo insiste en que no terminaron mal, pero no aprovecha para dejar caer un «zasca» en su contra

Desde que Darek volver a la esfera pública gracias a su participación en «GH Vip» -programa por el que pasó casi sin hacer ruido- se ha dejado ver en diversos actos públicos. El último al que ha acudido, celebrado en el Parque de Atracciones de Madrid, ha dado mucho de qué hablar.

Allí ha aprovechado para lanzar un nuevo dardo envenenado a su exnovia, Ana Obregón, dejando claro que, a pesar del paso de los años, no existe buena relación entre ellos: «No quiero saber nada y tampoco me interesa mucho», contesta al ser preguntado por la bióloga, según recoge Europa Press.

El modelo insiste en que no terminaron mal, pero aprovecha para dejar caer un «zasca» en su contra: «No, no es que hayamos acabado mal pero el despecho es muy malo. Cuando alguien no acepta una cosa pues actúa de esta manera. Yo nunca tuve ningún rencor y ningún problema pero si ella eligió esta vía, yo lo respeto».

También ha hablado sobre Álex Lequio, con quien mantuvo muy buena relación en el pasado. Con él tampoco existe contacto, pero le desea lo mejor en la recuperación de su enfermedad, que ya está llegando a su fin. «Seguramente si nos encontramos mañana nos damos un abrazo pero no suele pasar, no le veo. Vivimos en otros sitios», comenta.

Ni hablar de boda

Darek reside actualmente en la capital y, aunque su novia Candela lo hace en Londres, no se plantea mudarse allí. Tampoco una boda ni tener hijos: «Yo quiero vivir mi vida a mi manera y mientras tanto aguantar hasta que Candela no me obligue».