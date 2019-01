Cristiano Ronaldo, Nochevieja lejos de su madre Dolores Aveiro celebró el Año Nuevo con sus otros tres hijos, mientras el jugador de la Juventus se dejaba ver en una fiesta de un millonario árabe

Francisco Chacón

Cristiano Ronaldo no pasó la Nochevieja con su madre, Dolores Aveiro, quien además cumplió 64 años el 31 de diciembre. Ella lo celebró con sus hijas Elma y Kátia en la capital de Madeira, Funchal, donde reside junto a su compañero sentimental, José Andrade, mientras que el jugador de la Juventus despidió 2018 en Dubái.

Acompañado de Georgina Rodríguez y de su hijo mayor, Cristianinho, el exgoleador del Real Madrid aceptó la invitación del millonario árabe Ahmed Al Mazrouei para no perderse la fiesta por todo lo alto celebrada en su yate de lujo, atracado en el espectacular puerto deportivo de la fastuosa ciudad.

La pareja difundió una imagen en las redes sociales besándose, con la leyenda «amor mío» bajo la fotografía. A su alrededor, no fallaron tampoco dos amigos portugueses muy próximos al delantero: Miguel Paixao y Ricardo Regufe.

Pero en los círculos sociales de Lisboa no tardaron en desatarse las especulaciones acerca del significado de la celebración separada de su madre. ¿Es un síntoma de que la guerra entre Dolores y Georgina está lejos de acabar o se trata de una mera acción aislada? El caso es que la unión de los Aveiro no se manifiesta últimamente, sobre todo porque los tres hermanos de Cristiano (Hugo, Kátia y Elma) no parecen tampoco llevarse bien con la joven aragonesa.

Todos ellos son muy queridos en Funchal, pues proceden de la barriada humilde Santo António y la gente no olvida cuanto han hecho por favorecer a la isla de Madeira, que precisamente conmemora el 600 aniversario de su descubrimiento.

CR7 disfruta de 15 días de vacaciones, pues la Juventus aún tardará unos días en volver a la competición, mientras que su duelo con el Atlético de Madrid en los Octavos de Final se producirá en febrero y marzo. Pero antes deberá comparecer el 14 de enero ante la Audiencia Provincial de Madrid para reconocer su deuda fiscal con la Hacienda española, que se saldará con el pago de 18 millones de euros. Por esa razón, el cinco veces ganador del Balón de Oro se ha lanzado a una carrera en busca de liquidez inmediata y ha puesto a la venta la mansión en la que vivía cuando jugaba en el Manchester United por 3,6 millones de euros, es decir, 600.000 menos que la cantidad que desembolsó (4,2 millones) en 2003.

La casa está situada en Alderley Edge (Cheshire), a 38 kilómetros de Mánchester. Un inmueble de lujo que facilitó su vida en tierras británicas, donde dio el salto al olimpo de los dioses del fútbol bajo el paraguas del genial entrenador que fue sir Alex Ferguson. Cuando en 2009 fichó por el Real Madrid, ya intentó CR7 desprenderse de la vivienda por una cantidad superior pero no consiguió su propósito, de modo que optó por colocarla en el mercado de alquiler. Así, en este régimen, estuvo hasta hace más de cuatro años y ahora, sin embargo, Ronaldo toma una decisión más drástica.

Otro asunto puede requerir que disponga de más dinero en efectivo ya que aún puede dilatarse en el tiempo el caso de la supuesta violación de la estadounidense Kathryn Mayorga, que tal vez le lleve a juicio o, en su defecto, le exija una compensación económica a esa mujer.

Debido a estos avatares, sus planes de boda con Georgina Rodríguez podrían aplazarse quizá, con vistas a un año en el que los sobresaltos queden atrás. Además, quiere volver a la selección de Portugal para disputar en junio la fase final de la Liga de las Naciones, que se jugará en Oporto y Guimaraes.