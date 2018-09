Concha Velasco desvela el susto que ha vivido con su hijo: «Casi se nos va al otro mundo» Su hijo Paco ha sido operado recientemente y, tal y como ha desvelado la actriz, ha estado «muy grave»

Concha Velasco ha desvelado este miércoles el susto que vivió recientemente junto a su hijo, Paco. Aprovechando la persentación de la obra «El funeral», que se representará en el teatro La Latina, la actriz contó que ha pasado por momentos difíciles junto a Paco .

«Ha estado muy grave. Hace una semana casi se nos va al otro mundo, a él no le gusta que lo cuente, pero ha estado malo y esta noche yo dormiré con él porque mañana empieza al cole Samuel», explicó Velasco, quien añadió que su hijo ha sido operado, si bien no ha querido contar cuál es el problema de salud que afectó a su hijo.

Por otro lado, la actriz no ha tenido reparos a la hora de contar cómo es trabajar junto a su hijo: «Es muy pesado. Lo único que le diferencia de los demás directores es que me llama 'madre'. Es un gran director y sino lo hiciera bien yo no permitiría que me dirigiera y amí me exige más que a los demás».

Un pequeño susto que ha interrumpido el gran año de la intérprete en lo profesional. Velasco está a punto de estrenar la tercera temporada de «Las chicas del cable», a lo que se suma su vuela a los escenarios.