Chabelita responde a la humillación de su hermano, Kiko Rivera

Después de retrasar su estreno, ya está aquí el primer single de Chabelita, que se ha puesto «Isa Pi» como nombre artístico. Con ritmos latinos y muy bailable, la hija de Isabel Pantoja ha hecho su debut en el mundo de la música con un tema que ciertamente no ha dejado indiferente a nadie.

Pero los que deberían de haber apoyado a Chabelita en su debut musical no lo han hecho. Aunque su hermano Kiko Rivera quiso desearle toda la suerte del mundo en esta nueva andadura, a través de su intervención telefónica en el programa «Viva la vida», lo cierto es que su opinión no fue precisamente favorable. «Ahora mismo no está la cosa bien, pero le deseo todo lo mejor», dijo de primeras antes de entrar a valorar la canción. Al principio se quedó sin palabras cuando le preguntaron por su opinión pero tras insistirle, aconsejó a su hermana «que cambie de bailarinas».Lo que sí tenía claro es que su hermana se había confundido de estilo: «Me hubiera gustado verla en una canción menos dura. Creo que se ha confundido con el estilo. Ha querido cantar y bailar».

Su exnovio Omar Montes fue mucho más tajante y directo. El exsuperviviente se mofó de Chabelita Pantoja utilizando una de las frases que ella canta en la canción. «Tú no mataste a Frozen, Frozen se suicidó para no escucharte», dijo en un storie de Instagram.

La respuesta de Chabelita

Esta mañana, Isa Pantoja ha querido responder a su hermano a través de «El Programa de Ana Rosa» donde ha dicho visiblemente dolida que «no esperaba que mi hermano se cachondeara de mí», asegurando que estas declaraciones agravaron la situación con su hermano: «Ahora con lo que ha dicho pues no me ha hecho ninguna gracia», y añade que «no se me ocurriría criticar a mi hermano en uno de sus estrenos aunque lo pensase».

Con respecto a las declaraciones de su ex, a Chabelita le es indiferente: «Lo que diga Omar me da un poco igual, lo hace para que le sigáis sacando en la prensa», zanja.

Este miércoles se celebra la presentación del nuevo single en la sala Kapital de Madrid, Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales ya han confirmado que no van a asistir, sin embargo la gran duda es su madre, Isabel Pantoja. «Si viene estaré súper contenta y feliz porque es lo que yo espero, no como artista sino como madre, y si no viene me dolerá» y asegura que «esperaré hasta el último minuto a que venga mi madre».