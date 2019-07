Chabelita: «Quiero quitarme el apellido Pantoja» La hija adoptiva de Isabel Pantoja se lanza como cantante independiente

Parece que las cosas van mejor que nunca entre Isabel Pantoja y su hija. Chabelita es una de las firmes defensoras de su madre cada semana desde el plató de «Supervivientes», donde lucha contar viento y marea contra los que osan atacar a la tonadillera.

Sin embargo, la aventura de Pantoja en Honduras finalizó el pasado domingo cuando Jordi González anunció: «A lo largo de tu estancia, has estado sometida a unos análisis para controlar tu salud. Lamentablemente, la necesidad de un estricto control de tu alimentación y el nuevo tratamiento que se te ha puesto, hacen incompatibles tu permanencia en el concurso. Por lo tanto, siento decirte que debes abandonar ahora mismo el programa para seguir siendo tratada en España», sentenció el presentador, ante la atenta mirada de Chabelita y las lágrimas de Pantoja desde la isla.

Cuando vuelva a España, la tonadillera recibirá con sorpresa la noticia de que su hija ha decidido tomar el mismo camino que ella y que su hijo Kiko. Chabelita lanzará este verano una canción de reguetón con toques de trap, tal y como desvela esta semana la revista «Lecturas». « Tengo mucha ilusión por enseñarle la canción a mi madre, no me da miedo. La conozco y me va a decir que está muy bien», asegura la joven durante una entrevista con la revista citada anteriormente. «Hace dos años, ya me propusieron cantar, pero no me atrevía a hacerlo en público, me daba vergüenza», explica.

La televisiva cuenta que ha elegido ya un nombre artístico: «Isa P. Se pronuncia 'pi', como la letra en inglés» y explica el motivo por el que no ha escogido Pantoja: « Todo el mundo sabe que lo soy. Quiero quitarme el apellido totalmente».

Habrá que esperar a ver cómo recibe la tonadillera todas las nuevas noticias a su vuelta de la isla y las continuas entrevistas que su hija ha concedido a revistas y programas del corazón. La verdad que desde que Chabelita abriese la Caja de Pandora haciendo lo que más desagrada a su madre: hablar de ella en público, la relación madre-hija se estancó completamente. Sin embargo, esta no es la primera vez que su hija habla de las intimidades de la familia en público.