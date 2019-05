Brutal pelea entre Brooklyn Beckham y su novia en público Hana Cross y el hijo mayor de Victoria y David Beckham comenzaron a salir hace seis meses pero no es la primera vez que discuten en algún evento

Brooklyn Beckham y Hana Cross forman una de las parejas jóvenes más aclamadas entre los famosos. Pese a que comenzaron a salir hace tan solo seis meses, su relación está de lo más consolidada. Tanto es así que Victoria Beckham ya ha conocido a su nuera y, según aseguró esta última, la ex «Spice Girl» le ayuda a elegir su ropa y maquillaje.

Sin embargo, no todo es tan bonito como lo pintan. Y es que ya es habitual que la pareja protagonice sonadas peleas en eventos públicos, como puede ser el caso de Coachella. El último de ellos tuvo lugar la pasada semana durante la celebración del Festival de Cannes. Hasta allí se desplazaron para asistir al estreno de «Once Upon a Time in Hollywood» que no fue tan bien como se esperaba.

Durante su viaje a la ciudad francesa de la Costa Azul, concretamente en una cena en un restaurante, se torcieron las cosas. El resto de comensales que se encontraban allí aseguraron que tuvieron una fuerte pelea y que ambos estaban «gritando» y «llorando», hasta el punto de tener que ser separados por el personal de seguridad, quien alertó a Victoria y David Beckham.

Según publica el tabloide británico «The Sun», los padres de Brooklyn « están muy preocupados por la relación tóxica que mantienen y están frustrados por todo este humillante drama público». Además, aseguran que los Beckham intentaron que Cross firmara un acuerdo de confidencialidad -al igual que hacen con sus empleados- cuando se enteraron de la relación, pero su hijo se negó porque cree que es «insultante».